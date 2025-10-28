Wrapped XPLWXPL چیست

WXPL به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped XPL (WXPL)

درک، توکنومیکس Wrapped XPL (WXPL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WXPL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped XPL (WXPL) امروز Wrapped XPL (WXPL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WXPL به واحد USD برابر است با 0.354625 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WXPL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.354625 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WXPL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped XPL چقدر است؟ ارزش بازار WXPL برابر است با $ 29.40M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WXPL چقدر است؟ عرضه در گردش WXPL برابر است با 82.46M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WXPL چقدر بوده است؟ WXPL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.69 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WXPL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WXPL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.339178 USD رسید. حجم معاملات WXPL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WXPL برابر است با -- USD . آیا WXPL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WXPL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WXPL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped XPL (WXPL)