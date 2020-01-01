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برترین توکن‌ های استیبل کوین ین ژاپن بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین ین ژاپن را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00627731
0.00%
0.00%
-0.86%
$ 125.83M
--
2
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00625894
+0.01%
-0.00%
-1.09%
$ 55.11M
$ 42.41K
3
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00590875
-0.35%
-0.05%
-7.25%
$ 5.98M
$ 73.92
4
Convertible JPY Token
Convertible JPY Token
CJPY
$ 0.0044946
0.00%
0.00%
-2.13%
$ 955.66K
$ 278.86
5
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.00625973
0.00%
0.00%
-0.54%
$ 73.36K
$ 3.24
6
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00610794
0.00%
0.00%
-0.66%
$ 46.62K
$ 167.93

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین ین ژاپن چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین ین ژاپن به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 6 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $187.99M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین ین ژاپن چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین ین ژاپن که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JPYSC با ثبت تغییر قیمتی 0.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین ین ژاپن در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 6 توکن از دسته استیبل کوین ین ژاپن را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین ین ژاپن می‌توان به JPYSC, JPYC, GYEN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین ین ژاپن چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین ین ژاپن در حال حاضر حدود $187.99M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین ین ژاپن، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.