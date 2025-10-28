قیمت لحظه‌ ای Dephaser JPY امروز برابر است با 0.00652332 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JPYT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JPYT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Dephaser JPY امروز برابر است با 0.00652332 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JPYT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JPYT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Dephaser JPY (JPYT)

قیمت لحظه‌ ای 1 JPYT به USD:

$0.00652332
+0.10%1D
+0.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای Dephaser JPY (JPYT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:41:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Dephaser JPY (JPYT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00647156
$ 0.00647156$ 0.00647156
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00659576
$ 0.00659576$ 0.00659576
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00647156
$ 0.00647156$ 0.00647156

$ 0.00659576
$ 0.00659576$ 0.00659576

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

+0.28%

+0.12%

-0.34%

-0.34%

قیمت لحظه‌ ای Dephaser JPY (JPYT) برابر است با $0.00652332. در 24 ساعت گذشته، JPYT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00647156 تا حداکثر $ 0.00659576 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JPYT برابر با $ 0.00682267 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00631154 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، JPYT در یک ساعت گذشته +0.28%، در 24 ساعت گذشته +0.12% و در 7 روز گذشته -0.34% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Dephaser JPY (JPYT)

$ 165.43K
$ 165.43K$ 165.43K

--
----

$ 165.43K
$ 165.43K$ 165.43K

25.37M
25.37M 25.37M

25,368,673.156511
25,368,673.156511 25,368,673.156511

ارزش بازار فعلی Dephaser JPY برابر است با $ 165.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JPYT برابر است با 25.37M، و عرضه کل آن 25368673.156511 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 165.43K است.

تاریخچه قیمت Dephaser JPY (JPYT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Dephaser JPY به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Dephaser JPY به USD به میزان $ -0.0000916696 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Dephaser JPY به USD به میزان $ -0.0002138292 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Dephaser JPY به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.12%
30 روز$ -0.0000916696-1.40%
60 روز$ -0.0002138292-3.27%
90 روز$ 0--

Dephaser JPYJPYT چیست

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Dephaser JPY (USD)

ارزش Dephaser JPY (JPYT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dephaser JPY (JPYT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dephaser JPY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dephaser JPY را بررسی کنید!

JPYT به ارزهای محلی

توکنومیکس Dephaser JPY (JPYT)

درک، توکنومیکس Dephaser JPY (JPYT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JPYT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dephaser JPY (JPYT)

امروز Dephaser JPY (JPYT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای JPYT به واحد USD برابر است با 0.00652332 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی JPYT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی JPYT نسبت به USD برابر است با $ 0.00652332. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Dephaser JPY چقدر است؟
ارزش بازار JPYT برابر است با $ 165.43K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش JPYT چقدر است؟
عرضه در گردش JPYT برابر است با 25.37M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت JPYT چقدر بوده است؟
JPYT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00682267 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت JPYT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
JPYT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00631154 USD رسید.
حجم معاملات JPYT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JPYT برابر است با -- USD.
آیا JPYT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد JPYT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JPYT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:41:52 (UTC+8)

