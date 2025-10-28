Dephaser JPYJPYT چیست

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world's first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

JPYT به ارزهای محلی

توکنومیکس Dephaser JPY (JPYT)

درک، توکنومیکس Dephaser JPY (JPYT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JPYT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dephaser JPY (JPYT) امروز Dephaser JPY (JPYT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JPYT به واحد USD برابر است با 0.00652332 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JPYT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00652332 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JPYT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dephaser JPY چقدر است؟ ارزش بازار JPYT برابر است با $ 165.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JPYT چقدر است؟ عرضه در گردش JPYT برابر است با 25.37M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JPYT چقدر بوده است؟ JPYT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00682267 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JPYT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JPYT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00631154 USD رسید. حجم معاملات JPYT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JPYT برابر است با -- USD . آیا JPYT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JPYT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JPYT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dephaser JPY (JPYT)