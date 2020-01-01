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برترین توکن‌ های اکوسیستم Hyperliquid بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Hyperliquid را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.04
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
5
XMR1
XMR1
XMR1
$ 412.27
+0.24%
+0.04%
+4.47%
$ 441.80M
$ 2.07M
6
Humanity
Humanity
H
$ 0.14901
-1.10%
+25.79%
+88.41%
$ 419.36M
$ 7.25M
7
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006028
+0.12%
-0.25%
-8.95%
$ 378.80M
$ 17.46M
8
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,019
+0.07%
+0.00%
-2.92%
$ 206.14M
$ 7.82M
9
$ 781.2
+0.03%
-0.03%
+0.75%
$ 169.15M
$ 76.18
10
$ 225.4
+0.17%
+0.10%
-0.03%
$ 147.52M
$ 290.57
11
would
would
WOULD
$ 0.0721
-0.17%
0.00%
-8.71%
$ 144.57M
$ 105.79K
12
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.78
+0.07%
0.00%
+0.82%
$ 118.64M
$ 8.93M
13
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01329
+0.08%
+0.69%
-1.57%
$ 95.18M
$ 4.66M
14
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00276113
-0.75%
-0.02%
+2.00%
$ 88.09M
$ 489.54K
15
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998507
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 74.89M
$ 35.17K
16
Derive
Derive
DRV
$ 0.09231
-0.02%
-0.09%
-5.15%
$ 68.28M
$ 576.50K
17
Purr
Purr
PURR
$ 0.06683
-0.43%
+1.49%
+3.68%
$ 39.70M
$ 852.33K
18
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.12972
-0.09%
+0.10%
+36.21%
$ 36.38M
$ 701.16K
19
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 732.13
-0.06%
0.00%
+1.22%
$ 32.53M
$ 531.74K
20
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 488.92
+0.32%
-0.00%
+1.74%
$ 29.04M
$ 352.80K
21
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076096
-0.49%
+0.01%
-1.91%
$ 27.40M
$ 32.00K
22
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006472
-1.15%
-5.64%
-9.18%
$ 25.86M
$ 9.83M
23
USDH
USDH
USDH
$ 0.994791
0.00%
0.00%
+0.25%
$ 21.25M
$ 3.90K
24
Based
Based
BASED
$ 0.08343
+1.46%
+11.07%
+10.69%
$ 19.55M
$ 2.89M
25
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.63
0.00%
-0.01%
-2.86%
$ 15.57M
$ 30.39K
26
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001667
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
27
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,881.46
+0.08%
+0.00%
-2.85%
$ 12.09M
$ 1.39M
28
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.140678
0.00%
--
+2.70%
$ 11.27M
$ 12.59
29
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 75.49
+0.16%
+0.01%
-1.78%
$ 10.52M
$ 1.77M
30
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06191
-0.32%
+0.19%
-3.84%
$ 8.15M
$ 882.91K
31
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 166.99
0.00%
+0.01%
+19.71%
$ 7.82M
$ 571.86K
32
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001877
0.00%
-0.21%
-6.76%
$ 6.34M
$ 12.67M
33
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.02988404
0.00%
0.00%
+6.40%
$ 5.98M
$ 6.06
34
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.219
-0.04%
-2.74%
-0.17%
$ 3.51M
$ 12.15K
35
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2403
0.00%
-0.04%
-16.02%
$ 3.32M
$ 234.35K
36
Last USD
Last USD
USDXL
$ 0.99924
+0.03%
-0.01%
-0.47%
$ 3.20M
$ 674.32
37
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00931
0.00%
+0.01%
-6.49%
$ 3.11M
$ 4.38K
38
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.272164
+5.25%
+0.30%
+36.21%
$ 2.41M
$ 213.96K
39
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.61
0.00%
+0.01%
-17.86%
$ 1.61M
$ 1.03K
40
PiP
PiP
PIP
$ 1.67
0.00%
-0.00%
+1.83%
$ 1.31M
$ 46.87
41
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00094534
0.00%
+0.01%
+4.76%
$ 1.13M
$ 168.05
42
ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
$ 1.027
0.00%
+0.01%
+2.92%
$ 932.77K
$ 518.89
43
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00543817
+0.07%
+0.05%
-36.87%
$ 904.17K
$ 493.04
44
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00091888
+0.03%
-0.02%
-11.06%
$ 768.37K
$ 2.22K
45
Catbal
Catbal
CATBAL
$ 0.719785
0.00%
+0.01%
+3.11%
$ 719.27K
$ 679.65
46
alright buddy
alright buddy
BUDDY
$ 0.00063586
-0.05%
+0.01%
+4.25%
$ 635.82K
$ 19.67
47
Hybridge Bridged LINK
Hybridge Bridged LINK
LINK0
$ 9.52
0.00%
+0.06%
+10.31%
$ 257.18K
$ 94.57K
48
Hyperlauncher
Hyperlauncher
LAUNCH
$ 0.00305695
0.00%
--
0.00%
$ 154.69K
$ 0.44
49
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0.00032065
0.00%
--
0.00%
$ 112.23K
$ 318.36
50
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00014913
0.00%
--
-28.04%
$ 90.82K
$ 100.86

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Hyperliquid چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Hyperliquid به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 57 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $100.59B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Hyperliquid چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Hyperliquid که در MEXC رصد می‌شوند، توکن H با ثبت تغییر قیمتی 25.79% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Hyperliquid در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 57 توکن از دسته اکوسیستم Hyperliquid را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Hyperliquid می‌توان به USDC, HYPE, USDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Hyperliquid چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Hyperliquid در حال حاضر حدود $100.59B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Hyperliquid، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.