Unit PlasmaUXPL چیست

پیش‌ بینی قیمت Unit Plasma (USD)

ارزش Unit Plasma (UXPL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Unit Plasma (UXPL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Unit Plasma را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Unit Plasma را بررسی کنید!

UXPL به ارزهای محلی

توکنومیکس Unit Plasma (UXPL)

درک، توکنومیکس Unit Plasma (UXPL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UXPL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Unit Plasma (UXPL) امروز Unit Plasma (UXPL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UXPL به واحد USD برابر است با 0.356259 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UXPL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.356259 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UXPL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Unit Plasma چقدر است؟ ارزش بازار UXPL برابر است با $ 128.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UXPL چقدر است؟ عرضه در گردش UXPL برابر است با 360.06M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UXPL چقدر بوده است؟ UXPL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.57 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UXPL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UXPL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.339125 USD رسید. حجم معاملات UXPL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UXPL برابر است با -- USD . آیا UXPL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UXPL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UXPL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Unit Plasma (UXPL)