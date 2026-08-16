قیمت امروز Sovrun

قیمت لحظه‌ ای Sovrun (SOVRN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOVRN به USD برابر با $ 0 برای هر SOVRN می‌ باشد.

توکن Sovrun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 761,529 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 836.22M SOVRN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOVRN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.262399 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOVRN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.33% و در هفت روز اخیر به میزان -12.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.33K رسیده است.

اطلاعات بازار Sovrun (SOVRN)

ارزش بازار $ 761.53K$ 761.53K $ 761.53K حجم (24 ساعته) $ 3.33K$ 3.33K $ 3.33K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 816.68K$ 816.68K $ 816.68K سرمایه در گردش 836.22M 836.22M 836.22M عرضه کل 896,771,567.0 896,771,567.0 896,771,567.0

ارزش بازار فعلی Sovrun برابر است با $ 761.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.33K. عرضه در گردش SOVRN برابر است با 836.22M، و عرضه کل آن 896771567.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 816.68K است.