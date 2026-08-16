قیمت امروز SatLayer

قیمت لحظه‌ ای SatLayer (SLAY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 45.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLAY به USD برابر با $ 0 برای هر SLAY می‌ باشد.

توکن SatLayer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,823 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 609.00M SLAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLAY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.098666 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLAY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -37.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 100.86 رسیده است.

اطلاعات بازار SatLayer (SLAY)

ارزش بازار $ 90.82K$ 90.82K $ 90.82K حجم (24 ساعته) $ 100.86$ 100.86 $ 100.86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 313.18K$ 313.18K $ 313.18K سرمایه در گردش 609.00M 609.00M 609.00M عرضه کل 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

ارزش بازار فعلی SatLayer برابر است با $ 90.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.86. عرضه در گردش SLAY برابر است با 609.00M، و عرضه کل آن 2100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 313.18K است.