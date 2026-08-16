قیمت امروز SK Hynix xStock

قیمت لحظه‌ ای SK Hynix xStock (SKHYX) در حال حاضر برابر با $ 168.43 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SKHYX به USD برابر با $ 168.43 برای هر SKHYX می‌ باشد.

توکن SK Hynix xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,883,663 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 46.81K SKHYX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SKHYX در بازه‌ ای بین $ 166.39 (حداقل) و $ 168.5 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 193.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 114.86 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SKHYX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +21.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.40K رسیده است.

اطلاعات بازار SK Hynix xStock (SKHYX)

ارزش بازار $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M حجم (24 ساعته) $ 13.40K$ 13.40K $ 13.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.64M$ 58.64M $ 58.64M سرمایه در گردش 46.81K 46.81K 46.81K عرضه کل 348,168.3020736 348,168.3020736 348,168.3020736

ارزش بازار فعلی SK Hynix xStock برابر است با $ 7.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.40K. عرضه در گردش SKHYX برابر است با 46.81K، و عرضه کل آن 348168.3020736 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.64M است.