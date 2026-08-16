قیمت امروز Kinetiq

قیمت لحظه‌ ای Kinetiq (KNTQ) در حال حاضر برابر با $ 0.130606 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KNTQ به USD برابر با $ 0.130606 برای هر KNTQ می‌ باشد.

توکن Kinetiq در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,628,623 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 280.48M KNTQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KNTQ در بازه‌ ای بین $ 0.120125 (حداقل) و $ 0.130651 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.376888 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03578417 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KNTQ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +34.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 675.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Kinetiq (KNTQ)

ارزش بازار $ 36.63M$ 36.63M $ 36.63M حجم (24 ساعته) $ 675.03K$ 675.03K $ 675.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 130.59M$ 130.59M $ 130.59M سرمایه در گردش 280.48M 280.48M 280.48M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kinetiq برابر است با $ 36.63M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 675.03K. عرضه در گردش KNTQ برابر است با 280.48M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.59M است.