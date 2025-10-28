Unit PumpUPUMP چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Unit Pump (USD)

ارزش Unit Pump (UPUMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Unit Pump (UPUMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Unit Pump را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Unit Pump را بررسی کنید!

UPUMP به ارزهای محلی

توکنومیکس Unit Pump (UPUMP)

درک، توکنومیکس Unit Pump (UPUMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UPUMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Unit Pump (UPUMP) امروز Unit Pump (UPUMP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UPUMP به واحد USD برابر است با 0.00485266 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UPUMP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00485266 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UPUMP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Unit Pump چقدر است؟ ارزش بازار UPUMP برابر است با $ 155.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UPUMP چقدر است؟ عرضه در گردش UPUMP برابر است با 31.90B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UPUMP چقدر بوده است؟ UPUMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00878431 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UPUMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UPUMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00228745 USD رسید. حجم معاملات UPUMP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UPUMP برابر است با -- USD . آیا UPUMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UPUMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UPUMP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Unit Pump (UPUMP)