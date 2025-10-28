قیمت لحظه‌ ای Unit Fartcoin امروز برابر است با 0.401506 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UFART به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UFART را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Unit Fartcoin امروز برابر است با 0.401506 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UFART به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UFART را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Unit Fartcoin

قیمت Unit Fartcoin (UFART)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 UFART به USD:

$0.401506
-3.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Unit Fartcoin (UFART)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Unit Fartcoin (UFART) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.391708
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.427138
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.391708
$ 0.427138
$ 1.69
$ 0.324925
-0.46%

-3.21%

+8.31%

+8.31%

قیمت لحظه‌ ای Unit Fartcoin (UFART) برابر است با $0.401506. در 24 ساعت گذشته، UFART در بازه قیمتی حداقل $ 0.391708 تا حداکثر $ 0.427138 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UFART برابر با $ 1.69 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.324925 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UFART در یک ساعت گذشته -0.46%، در 24 ساعت گذشته -3.21% و در 7 روز گذشته +8.31% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Unit Fartcoin (UFART)

$ 32.14M
--
$ 401.28M
80.10M
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Unit Fartcoin برابر است با $ 32.14M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UFART برابر است با 80.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 401.28M است.

تاریخچه قیمت Unit Fartcoin (UFART) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Unit Fartcoin به USD به میزان $ -0.0133377201752607 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Unit Fartcoin به USD به میزان $ -0.1258584797 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Unit Fartcoin به USD به میزان $ -0.2088998779 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Unit Fartcoin به USD به میزان $ -0.6831662716536763 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0133377201752607-3.21%
30 روز$ -0.1258584797-31.34%
60 روز$ -0.2088998779-52.02%
90 روز$ -0.6831662716536763-62.98%

Unit FartcoinUFART چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Unit Fartcoin (USD)

ارزش Unit Fartcoin (UFART) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Unit Fartcoin (UFART) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Unit Fartcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Unit Fartcoin را بررسی کنید!

UFART به ارزهای محلی

توکنومیکس Unit Fartcoin (UFART)

درک، توکنومیکس Unit Fartcoin (UFART) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UFART بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Unit Fartcoin (UFART)

امروز Unit Fartcoin (UFART) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UFART به واحد USD برابر است با 0.401506 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UFART نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UFART نسبت به USD برابر است با $ 0.401506. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Unit Fartcoin چقدر است؟
ارزش بازار UFART برابر است با $ 32.14M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UFART چقدر است؟
عرضه در گردش UFART برابر است با 80.10M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UFART چقدر بوده است؟
UFART به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.69 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UFART در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UFART به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.324925 USD رسید.
حجم معاملات UFART چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UFART برابر است با -- USD.
آیا UFART در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UFART در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UFART مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:17 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Unit Fartcoin (UFART)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

