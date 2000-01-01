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برترین توکن‌ های بازی‌های اکشن بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های اکشن را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0915
+0.22%
+11.38%
-5.25%
$ 17.12M
$ 368.43K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02415
+1.46%
+13.12%
+17.48%
$ 10.83M
$ 2.39M
3
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03144
+0.25%
-0.94%
+0.51%
$ 7.82M
$ 2.51M
4
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002953
-0.44%
-11.45%
-11.23%
$ 6.98M
$ 76.88M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01286
-0.46%
+2.04%
-8.63%
$ 6.51M
$ 4.45M
6
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.006751
-0.14%
+9.80%
+18.93%
$ 2.60M
$ 10.57M
7
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04983
-0.22%
-6.09%
-19.30%
$ 2.26M
$ 1.20M
8
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.29675E-7
+0.09%
-4.80%
-1.61%
$ 1.13M
--
9
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00349214
+0.42%
+0.01%
+1.32%
$ 1.11M
$ 170.20K
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00112301
0.00%
0.00%
-3.65%
$ 985.12K
$ 1.71K
11
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01147449
-0.06%
+0.01%
-2.32%
$ 668.10K
$ 319.37
12
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.0054551
0.00%
-0.02%
-9.35%
$ 614.23K
$ 180.53
13
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001519
-0.20%
-0.33%
-4.41%
$ 566.57K
$ 1.42B
14
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00071886
+2.67%
-0.02%
-24.97%
$ 516.16K
$ 44.57K
15
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000743
+0.27%
-1.96%
+5.62%
$ 469.28K
$ 15.12M
16
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.596E-5
0.00%
-4.20%
-28.18%
$ 459.57K
--
17
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01812
-0.16%
+0.39%
+3.30%
$ 353.96K
$ 3.16M
18
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.061E-5
-0.59%
+1.00%
-5.49%
$ 305.45K
--
19
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00865249
-0.01%
+0.01%
+6.93%
$ 259.86K
$ 970.39
20
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00080451
0.00%
-0.00%
-0.69%
$ 242.30K
$ 162.33
21
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00112884
-0.06%
-0.01%
-5.82%
$ 239.54K
$ 5.10
22
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.000209
0.00%
--
-16.58%
$ 209.00K
$ 17.02
23
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00046329
0.00%
+0.00%
-0.80%
$ 187.93K
$ 186.15
24
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00032619
0.00%
+0.02%
-10.22%
$ 177.21K
$ 528.03
25
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01458296
-0.08%
+0.01%
+1.00%
$ 160.89K
$ 252.11
26
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00015417
-0.04%
-0.00%
-5.89%
$ 154.20K
$ 167.15
27
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.0012259
+0.02%
+0.07%
+13.49%
$ 118.11K
$ 161.95
28
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.206E-5
0.00%
+18.30%
+14.10%
$ 108.56K
--
29
Relic
Relic
RELIC
$ 0.00010392
+4.20%
+0.05%
+0.59%
$ 103.99K
$ 4.92K
30
REVV
REVV
REVV
$ 7.664E-5
+0.35%
+1.00%
-2.07%
$ 85.10K
--
31
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.286E-5
0.00%
-1.00%
-1.20%
$ 83.15K
--
32
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00192218
-0.06%
+0.00%
-1.01%
$ 82.80K
$ 2.70
33
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 7.567E-5
-4.06%
+12.30%
-38.04%
$ 70.45K
--
34
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00034869
-0.05%
+0.01%
-49.75%
$ 59.35K
$ 18.08K
35
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
36
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00019327
-0.79%
--
-5.81%
$ 44.63K
$ 1.17
37
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
38
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.27E-6
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 32.27K
--
39
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00051066
0.00%
+0.01%
+3.00%
$ 31.37K
$ 8.25
40
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.47E-6
0.00%
+0.60%
+1.68%
$ 26.29K
--
41
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
42
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
0.00%
$ 23.35K
--
43
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
44
Materium
Materium
MTRM
$ 0.00105607
0.00%
--
0.00%
$ 19.98K
$ 11.87
45
Light Speed Cat
Light Speed Cat
LSCAT
$ 0.00023807
0.00%
--
+0.31%
$ 18.82K
$ 1.84
46
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 18.16K
--
47
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 7.809E-5
0.00%
+0.70%
+4.78%
$ 16.80K
--
48
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010623
0.00%
-0.00%
-9.23%
$ 15.61K
$ 13.70
49
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017381
0.00%
--
+0.33%
$ 15.26K
$ 1.99
50
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.516E-5
0.00%
-1.00%
-1.04%
$ 14.38K
--

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های اکشن چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های اکشن به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 54 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $64.11M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های اکشن چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های اکشن که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BOMB با ثبت تغییر قیمتی 18.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های اکشن در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 54 توکن از دسته بازی‌های اکشن را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های اکشن می‌توان به STAR, GODS, MAVIA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های اکشن چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های اکشن در حال حاضر حدود $64.11M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های اکشن، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.