قیمت امروز ISLAND Token

قیمت لحظه‌ ای ISLAND Token (ISLAND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ISLAND به USD برابر با $ 0 برای هر ISLAND می‌ باشد.

توکن ISLAND Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,508 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 136.54M ISLAND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ISLAND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.218554 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ISLAND طی یک ساعت گذشته به میزان +0.44% و در هفت روز اخیر به میزان -53.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20.67K رسیده است.

اطلاعات بازار ISLAND Token (ISLAND)

ارزش بازار $ 59.51K$ 59.51K $ 59.51K حجم (24 ساعته) $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 324.02K$ 324.02K $ 324.02K سرمایه در گردش 136.54M 136.54M 136.54M عرضه کل 926,838,513.9410591 926,838,513.9410591 926,838,513.9410591

ارزش بازار فعلی ISLAND Token برابر است با $ 59.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.67K. عرضه در گردش ISLAND برابر است با 136.54M، و عرضه کل آن 926838513.9410591 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 324.02K است.