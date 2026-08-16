قیمت امروز Engines of Fury

قیمت لحظه‌ ای Engines of Fury (FURY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FURY به USD برابر با $ 0 برای هر FURY می‌ باشد.

توکن Engines of Fury در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,258.96 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 58.35M FURY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FURY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.943593 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FURY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.99 رسیده است.

اطلاعات بازار Engines of Fury (FURY)

ارزش بازار $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K حجم (24 ساعته) $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K سرمایه در گردش 58.35M 58.35M 58.35M عرضه کل 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0

ارزش بازار فعلی Engines of Fury برابر است با $ 15.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.99. عرضه در گردش FURY برابر است با 58.35M، و عرضه کل آن 119000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.68K است.