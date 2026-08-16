قیمت امروز MetaDOS

قیمت لحظه‌ ای MetaDOS (SECOND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SECOND به USD برابر با $ 0 برای هر SECOND می‌ باشد.

توکن MetaDOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,252 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.51B SECOND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SECOND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01329108 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SECOND طی یک ساعت گذشته به میزان +0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +1.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MetaDOS (SECOND)

ارزش بازار $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.68K$ 32.68K $ 32.68K سرمایه در گردش 6.51B 6.51B 6.51B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MetaDOS برابر است با $ 32.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SECOND برابر است با 6.51B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.68K است.