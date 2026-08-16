قیمت امروز Polkacity

قیمت لحظه‌ ای Polkacity (POLC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLC به USD برابر با $ 0 برای هر POLC می‌ باشد.

توکن Polkacity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,372 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 190.03M POLC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.83 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Polkacity (POLC)

ارزش بازار $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K حجم (24 ساعته) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K سرمایه در گردش 190.03M 190.03M 190.03M عرضه کل 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

ارزش بازار فعلی Polkacity برابر است با $ 34.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.52K. عرضه در گردش POLC برابر است با 190.03M، و عرضه کل آن 680000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 123.00K است.