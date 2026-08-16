قیمت امروز Sinverse

قیمت لحظه‌ ای Sinverse (SIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIN به USD برابر با $ 0 برای هر SIN می‌ باشد.

توکن Sinverse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69,746 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 930.95M SIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.710213 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -43.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sinverse (SIN)

ارزش بازار $ 69.75K$ 69.75K $ 69.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.92K$ 74.92K $ 74.92K سرمایه در گردش 930.95M 930.95M 930.95M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sinverse برابر است با $ 69.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SIN برابر است با 930.95M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.92K است.