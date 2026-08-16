قیمت امروز Relic

قیمت لحظه‌ ای Relic (RELIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RELIC به USD برابر با $ 0 برای هر RELIC می‌ باشد.

توکن Relic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,166 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 952.19M RELIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RELIC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RELIC طی یک ساعت گذشته به میزان -1.81% و در هفت روز اخیر به میزان +25.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Relic (RELIC)

ارزش بازار $ 108.17K$ 108.17K $ 108.17K حجم (24 ساعته) $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 108.17K$ 108.17K $ 108.17K سرمایه در گردش 952.19M 952.19M 952.19M عرضه کل 999,679,482.537096 999,679,482.537096 999,679,482.537096

ارزش بازار فعلی Relic برابر است با $ 108.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.83K. عرضه در گردش RELIC برابر است با 952.19M، و عرضه کل آن 999679482.537096 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 108.17K است.