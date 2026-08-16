قیمت امروز Bombie

قیمت لحظه‌ ای Bombie (BOMB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOMB به USD برابر با $ 0 برای هر BOMB می‌ باشد.

توکن Bombie در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,565 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.00B BOMB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOMB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0043492 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOMB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +14.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bombie (BOMB)

ارزش بازار $ 108.57K$ 108.57K $ 108.57K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 120.63K$ 120.63K $ 120.63K سرمایه در گردش 9.00B 9.00B 9.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bombie برابر است با $ 108.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOMB برابر است با 9.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 120.63K است.