SENATESENATE چیست

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game. The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts. Users who hold SENATE tokens will be able to: * Create factions and manage them by holding votes. * Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc. * Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.

Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

منبع SENATE (SENATE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SENATE (USD)

ارزش SENATE (SENATE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SENATE (SENATE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SENATE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SENATE را بررسی کنید!

SENATE به ارزهای محلی

توکنومیکس SENATE (SENATE)

درک، توکنومیکس SENATE (SENATE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SENATE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SENATE (SENATE) امروز SENATE (SENATE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SENATE به واحد USD برابر است با 0.0012119 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SENATE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0012119 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SENATE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SENATE چقدر است؟ ارزش بازار SENATE برابر است با $ 166.68K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SENATE چقدر است؟ عرضه در گردش SENATE برابر است با 137.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SENATE چقدر بوده است؟ SENATE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.85 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SENATE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SENATE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00103497 USD رسید. حجم معاملات SENATE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SENATE برابر است با -- USD . آیا SENATE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SENATE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SENATE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SENATE (SENATE)