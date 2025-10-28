قیمت لحظه‌ ای Atua AI امروز برابر است با 0.00001122 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TUA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TUA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Atua AI امروز برابر است با 0.00001122 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TUA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TUA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:28:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Atua AI (TUA) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Atua AI (TUA) برابر است با $0.00001122. در 24 ساعت گذشته، TUA در بازه قیمتی حداقل $ 0.000011 تا حداکثر $ 0.00001436 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TUA برابر با $ 0.001502 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000711 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TUA در یک ساعت گذشته -0.02%، در 24 ساعت گذشته -14.42% و در 7 روز گذشته +55.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Atua AI (TUA)

ارزش بازار فعلی Atua AI برابر است با $ 56.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TUA برابر است با 5.00B، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.09K است.

تاریخچه قیمت Atua AI (TUA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Atua AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Atua AI به USD به میزان $ -0.0000026511 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Atua AI به USD به میزان $ -0.0000070916 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Atua AI به USD به میزان $ -0.00002031007029020681 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-14.42%
30 روز$ -0.0000026511-23.62%
60 روز$ -0.0000070916-63.20%
90 روز$ -0.00002031007029020681-64.41%

Atua AITUA چیست

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

ارزش Atua AI (TUA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Atua AI (TUA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Atua AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Atua AI را بررسی کنید!

TUA به ارزهای محلی

توکنومیکس Atua AI (TUA)

درک، توکنومیکس Atua AI (TUA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TUA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Atua AI (TUA)

امروز Atua AI (TUA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TUA به واحد USD برابر است با 0.00001122 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TUA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TUA نسبت به USD برابر است با $ 0.00001122. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Atua AI چقدر است؟
ارزش بازار TUA برابر است با $ 56.09K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TUA چقدر است؟
عرضه در گردش TUA برابر است با 5.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TUA چقدر بوده است؟
TUA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.001502 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TUA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TUA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000711 USD رسید.
حجم معاملات TUA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TUA برابر است با -- USD.
آیا TUA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TUA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TUA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:28:10 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

