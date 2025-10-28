air coin空气币 / چیست

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article, The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins, One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”. Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin: “Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.” In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article, The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins, One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”. Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin: “Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع air coin (空气币 /) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت air coin (USD)

ارزش air coin (空气币 /) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از air coin (空气币 /) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت air coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت air coin را بررسی کنید!

空气币 / به ارزهای محلی

توکنومیکس air coin (空气币 /)

درک، توکنومیکس air coin (空气币 /) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 空气币 / بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره air coin (空气币 /) امروز air coin (空气币 /) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای 空气币 / به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی 空气币 / نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی 空气币 / نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار air coin چقدر است؟ ارزش بازار 空气币 / برابر است با $ 83.87K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش 空气币 / چقدر است؟ عرضه در گردش 空气币 / برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت 空气币 / چقدر بوده است؟ 空气币 / به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00703963 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت 空气币 / در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ 空气币 / به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات 空气币 / چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 空气币 / برابر است با -- USD . آیا 空气币 / در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد 空气币 / در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 空气币 / مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به air coin (空气币 /)