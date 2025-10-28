قیمت لحظه‌ ای air coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 空气币 / به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 空气币 / را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای air coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 空气币 / به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 空气币 / را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره 空气币 /

اطلاعات قیمت 空气币 /

وب‌سایت رسمی 空气币 /

توکنومیکس 空气币 /

پیش‌بینی قیمت 空气币 /

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو air coin

قیمت air coin (空气币 /)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 空气币 / به USD:

--
----
+8.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای air coin (空气币 /)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:26:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت air coin (空气币 /) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+8.65%

-39.37%

-39.37%

قیمت لحظه‌ ای air coin (空气币 /) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، 空气币 / در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 空气币 / برابر با $ 0.00703963 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 空气币 / در یک ساعت گذشته -0.04%، در 24 ساعت گذشته +8.65% و در 7 روز گذشته -39.37% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار air coin (空气币 /)

$ 83.87K
$ 83.87K$ 83.87K

--
----

$ 83.87K
$ 83.87K$ 83.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی air coin برابر است با $ 83.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 空气币 / برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.87K است.

تاریخچه قیمت air coin (空气币 /) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت air coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت air coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت air coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت air coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+8.65%
30 روز$ 0+71.78%
60 روز$ 0+90.72%
90 روز$ 0--

air coin空气币 / چیست

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع air coin (空气币 /)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت air coin (USD)

ارزش air coin (空气币 /) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از air coin (空气币 /) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت air coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت air coin را بررسی کنید!

空气币 / به ارزهای محلی

توکنومیکس air coin (空气币 /)

درک، توکنومیکس air coin (空气币 /) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 空气币 / بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره air coin (空气币 /)

امروز air coin (空气币 /) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 空气币 / به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 空气币 / نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 空气币 / نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار air coin چقدر است؟
ارزش بازار 空气币 / برابر است با $ 83.87K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 空气币 / چقدر است؟
عرضه در گردش 空气币 / برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 空气币 / چقدر بوده است؟
空气币 / به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00703963 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 空气币 / در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
空气币 / به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات 空气币 / چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 空气币 / برابر است با -- USD.
آیا 空气币 / در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 空气币 / در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 空气币 / مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:26:20 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به air coin (空气币 /)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,885.99
$113,885.99$113,885.99

-0.94%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.38
$4,090.38$4,090.38

-1.97%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05491
$0.05491$0.05491

-1.43%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.33
$200.33$200.33

+0.10%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2587
$4.2587$4.2587

-17.88%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.38
$4,090.38$4,090.38

-1.97%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,885.99
$113,885.99$113,885.99

-0.94%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.33
$200.33$200.33

+0.10%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6356
$2.6356$2.6356

-0.96%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,134.70
$1,134.70$1,134.70

-0.78%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001105
$0.001105$0.001105

+84.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001350
$0.0000000000000001350$0.0000000000000001350

+1,138.53%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1695
$0.1695$0.1695

+239.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04428
$0.04428$0.04428

+121.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03604
$0.03604$0.03604

+93.55%