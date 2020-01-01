خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های میم چینی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش میم چینی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.49342
-0.60%
+2.42%
-5.70%
$ 494.61M
$ 127.59K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,952.6
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
3
MEME HORSE
MEME HORSE
MHORSE
$ 0.060479
-0.02%
0.00%
-0.05%
$ 60.48M
$ 516.22K
4
OSK
OSK
OSK
$ 37.95
0.00%
--
+0.45%
$ 40.17M
$ 3.79
5
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01576
+1.02%
-1.12%
-19.18%
$ 15.32M
$ 4.47M
6
DORA
DORA
DORA
$ 0.00783113
-0.01%
-0.00%
-1.33%
$ 7.83M
$ 321.48K
7
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005999
+0.60%
+2.53%
-0.56%
$ 2.52M
$ 1.19T
8
Palu
Palu
PALU
$ 0.00137312
-1.11%
-0.02%
+0.65%
$ 1.37M
$ 390.99K
9
Joss Money
Joss Money
JMONEY
$ 0.00078967
+0.06%
-0.00%
+0.99%
$ 788.54K
$ 277.95
10
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00082208
-0.04%
-0.01%
-15.94%
$ 750.14K
$ 3.02K
11
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00060863
-0.36%
-0.02%
+1.45%
$ 592.25K
$ 2.42K
12
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00035465
0.00%
+0.06%
-8.11%
$ 348.45K
$ 1.00K
13
Biaoqing
Biaoqing
BIAO
$ 8.466E-5
0.00%
-1.80%
-4.21%
$ 84.66K
--
14
gugugaga
gugugaga
咕咕嘎嘎
$ 6.854E-5
-0.01%
-2.90%
-18.37%
$ 68.26K
--
15
Brettwu
Brettwu
BRETTWU
$ 1.23568E-10
-0.06%
+2.10%
-3.08%
$ 51.10K
--
16
Biaoqing TRON
Biaoqing TRON
BIAO
$ 4.706E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.06K
--
17
Crypto winter
Crypto winter
CRYPTO WINTER
$ 2.648E-5
-0.56%
+5.10%
-10.57%
$ 26.48K
--
18
CyberWishing
CyberWishing
CYBERWISH
$ 2.24E-5
-0.04%
+0.70%
-0.44%
$ 22.40K
--
19
air coin
air coin
空气币 /
$ 2.155E-5
0.00%
+0.90%
-3.62%
$ 21.55K
--
20
Shamatte
Shamatte
杀马特
$ 1.959E-5
-0.66%
+0.10%
-3.12%
$ 19.59K
--
21
Biao on BNBChain
Biao on BNBChain
BIAO
$ 1.85E-5
0.00%
+1.10%
+11.99%
$ 17.93K
--
22
Czlu
Czlu
CZLU
$ 1.484E-5
-0.07%
-0.40%
-4.26%
$ 14.84K
--
23
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.632E-5
0.00%
-0.70%
-4.28%
$ 14.16K
--
24
FlapVault
FlapVault
蝴蝶金库
$ 2.634E-5
0.00%
-1.30%
-10.44%
$ 14.12K
--
25
NiHao Coin
NiHao Coin
NIHAO
$ 1.595E-5
-0.06%
+0.30%
+1.72%
$ 12.50K
--
26
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le
我踏马来了
$ 0.009182
-0.38%
+4.44%
-3.45%
--
$ 6.34M

سوالات متداول

توکن‌ های میم چینی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های میم چینی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $695.18M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن میم چینی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته میم چینی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CRYPTO WINTER با ثبت تغییر قیمتی 5.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن میم چینی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته میم چینی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص میم چینی می‌توان به 币安人生, YFI, MHORSE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته میم چینی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های میم چینی در حال حاضر حدود $695.18M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم چینی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.