Mis on PONK (PONK)

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PONK (PONK) allikas Ametlik veebisait

PONK hinna ennustus (USD)

Kui palju on PONK (PONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PONK (PONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PONK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PONK hinna ennustust kohe!

PONK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

PONK (PONK) tokenoomika

PONK (PONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PONK (PONK) kohta Kui palju on PONK (PONK) tänapäeval väärt? Reaalajas PONK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PONK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PONK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PONK turukapitalisatsioon? PONK turukapitalisatsioon on $ 32.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PONK ringlev varu? PONK ringlev varu on 999.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PONK (ATH) hind? PONK saavutab ATH hinna summas 0.00364585 USD . Mis oli kõigi aegade PONK madalaim (ATL) hind? PONK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PONK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PONK kauplemismaht on -- USD . Kas PONK sel aastal kõrgemale ka suundub? PONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PONK hinna ennustust

PONK (PONK) Olulised valdkonna uudised