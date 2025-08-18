Rohkem infot PONK

PONK hind (PONK)

1 PONK/USD reaalajas hind:

--
----
-0.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PONK (PONK) reaalajas hinnagraafik
PONK (PONK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00364585
$ 0.00364585$ 0.00364585

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.21%

+4.44%

+4.44%

PONK (PONK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PONK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00364585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PONK muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +4.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PONK (PONK) – turuteave

$ 32.46K
$ 32.46K$ 32.46K

--
----

$ 32.46K
$ 32.46K$ 32.46K

999.77M
999.77M 999.77M

999,773,235.658741
999,773,235.658741 999,773,235.658741

PONK praegune turukapitalisatsioon on $ 32.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PONK ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999773235.658741. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.46K.

PONK (PONK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PONK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PONK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PONK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PONK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.21%
30 päeva$ 0+16.31%
60 päeva$ 0+25.12%
90 päeva$ 0--

Mis on PONK (PONK)

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PONK (PONK) allikas

Ametlik veebisait

PONK hinna ennustus (USD)

Kui palju on PONK (PONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PONK (PONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PONK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PONK hinna ennustust kohe!

PONK kohalike valuutade suhtes

PONK (PONK) tokenoomika

PONK (PONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PONK (PONK) kohta

Kui palju on PONK (PONK) tänapäeval väärt?
Reaalajas PONK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PONK/USD hind?
Praegune hind PONK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PONK turukapitalisatsioon?
PONK turukapitalisatsioon on $ 32.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PONK ringlev varu?
PONK ringlev varu on 999.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PONK (ATH) hind?
PONK saavutab ATH hinna summas 0.00364585 USD.
Mis oli kõigi aegade PONK madalaim (ATL) hind?
PONK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PONK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PONK kauplemismaht on -- USD.
Kas PONK sel aastal kõrgemale ka suundub?
PONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PONK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.