Precio de Navio hoy

El precio actual de Navio (NAV) hoy es $ 0.03246572, con una variación del 6.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAV a USD es $ 0.03246572 por NAV.

Navio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,501,858, con un suministro circulante de 77.08M NAV. Durante las últimas 24 horas, NAV cotiza entre $ 0.03221796 (bajo) y $ 0.035042 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.93, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NAV experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -4.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 588.40.

Información del mercado de Navio (NAV)

Cap de mercado $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volumen (24H) $ 588.40$ 588.40 $ 588.40 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Suministro de Circulación 77.08M 77.08M 77.08M Suministro total 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

La capitalización de mercado actual de Navio es de $ 2.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 588.40. El suministro circulante de NAV es de 77.08M, con un suministro total de 77077429.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.50M.