Precio de Exiom hoy

El precio actual de Exiom (XEQM) hoy es $ 0.01518345, con una variación del 5.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XEQM a USD es $ 0.01518345 por XEQM.

Exiom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,239,713, con un suministro circulante de 279.24M XEQM. Durante las últimas 24 horas, XEQM cotiza entre $ 0.01471248 (bajo) y $ 0.01643959 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04690991, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00711336.

En el corto plazo, XEQM experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -5.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.56K.

Información del mercado de Exiom (XEQM)

Cap de mercado $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Volumen (24H) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Suministro de Circulación 279.24M 279.24M 279.24M Suministro total 279,236,645.0 279,236,645.0 279,236,645.0

La capitalización de mercado actual de Exiom es de $ 4.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.56K. El suministro circulante de XEQM es de 279.24M, con un suministro total de 279236645.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.24M.