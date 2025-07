ARRR

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

NombreARRR

PuestoNo.729

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.10%

Suministro de circulación196,213,797.97055

Suministro máx.0

Suministro total196,213,797.97055

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico16.90295492,2021-04-23

Precio más bajo0.0127392379923,2020-03-16

Blockchain públicaARRR

IntroducciónPirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.