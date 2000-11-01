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Principales tokens de Ecosistema Base por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Base. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,793.54
+0.11%
-0.24%
-1.58%
$ 1.28T
$ 6.55K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.33
0.00%
+0.59%
+3.09%
$ 44.28B
$ 425.78K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07201
+0.18%
+2.82%
+3.28%
$ 12.30B
$ 127.68M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,831.33
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,756
+0.01%
-0.00%
-1.54%
$ 6.19B
$ 261.22M
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.706
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,888.05
+0.17%
+0.01%
-1.16%
$ 4.53B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004479
+0.38%
-0.55%
-7.08%
$ 2.64B
$ 188.96B
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.46M
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 90.03
+0.45%
+1.47%
+1.64%
$ 1.39B
$ 1.68K
14
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7932
+0.10%
-1.07%
-4.96%
$ 1.34B
$ 1.29M
15
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05315
+0.24%
+0.62%
-5.94%
$ 1.24B
$ 1.09M
16
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.241
+0.27%
-5.09%
+6.73%
$ 1.24B
$ 201.94K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002849
+0.07%
-0.80%
+0.04%
$ 1.18B
$ 59.68B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.07B
$ 846.51K
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9805
+0.40%
+1.77%
+3.52%
$ 994.81M
$ 61.94K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+0.47%
$ 918.67M
$ 1.20
21
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.96M
--
22
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,027.27
+0.06%
+0.01%
-1.30%
$ 869.31M
$ 26.49K
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08948
-0.30%
-1.15%
-3.01%
$ 834.11M
$ 2.65M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.64
-0.07%
+0.01%
+3.08%
$ 760.79M
$ 12.93M
25
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,207.35
+0.01%
+0.01%
-1.21%
$ 707.18M
$ 612.24K
26
GHO
GHO
GHO
$ 0.998412
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.89M
$ 10.90M
27
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.81M
--
28
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,043
+0.10%
-0.00%
-1.53%
$ 656.58M
$ 1.02M
29
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,111.82
+0.01%
0.00%
-1.59%
$ 606.81M
$ 4.86M
30
VVV
VVV
VVV
$ 11.9935
+0.49%
+0.70%
+2.88%
$ 557.10M
$ 5.67K
31
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998569
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.71M
$ 1.58M
32
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,445
0.00%
-0.00%
-2.03%
$ 536.45M
$ 7.69K
33
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.456
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
34
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.83M
$ 20.09M
35
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,504
-0.06%
-0.00%
-1.68%
$ 413.13M
$ 11.02K
36
Curve
Curve
CRV
$ 0.276
+2.84%
+3.42%
+30.46%
$ 412.55M
$ 6.82M
37
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4173
+0.17%
+0.10%
-1.39%
$ 398.29M
$ 158.44K
38
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5415
+0.67%
-2.09%
-5.46%
$ 356.98M
$ 461.92K
39
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.31M
$ 2.21M
40
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.488
-0.07%
-1.19%
+2.34%
$ 353.51M
$ 893.16K
41
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,147.62
+0.03%
+0.01%
-1.17%
$ 353.17M
$ 5.73M
42
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3779
+0.58%
-3.24%
+3.30%
$ 333.68M
$ 4.35M
43
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.944986
+0.01%
+0.01%
+2.04%
$ 306.53M
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44
SPX6900
SPX6900
SPX
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$ 295.96M
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45
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8478
-0.14%
-0.77%
+8.90%
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$ 332.59K
46
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,723
0.00%
-0.00%
-1.63%
$ 289.79M
$ 19.00M
47
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.56951
-0.90%
+26.01%
+11.70%
$ 233.77M
$ 4.19M
48
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.346
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
49
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,003
+0.09%
-0.00%
-1.55%
$ 221.55M
$ 81.09K
50
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998894
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 215.40M
$ 8.64M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Base y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Base representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 1,552 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1481.40B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Base con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Base rastreados en MEXC, BOTCOIN ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 391.20% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Base están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 1,552 tokens de Ecosistema Base, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, USDC, SOL se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Base. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Base?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Base es de aproximadamente $1481.40B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Base, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.