Precio de Lombard BTC hoy

El precio actual de Lombard BTC (BTC.B) hoy es $ 64,021, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTC.B a USD es $ 64,021 por BTC.B.

Lombard BTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 127,844,242, con un suministro circulante de 2.00K BTC.B. Durante las últimas 24 horas, BTC.B cotiza entre $ 63,139 (bajo) y $ 64,467 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 125,862, mientras que el mínimo histórico fue $ 7,806.11.

En el corto plazo, BTC.B experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de -0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.68M.

Información del mercado de Lombard BTC (BTC.B)

Cap de mercado $ 127.84M$ 127.84M $ 127.84M Volumen (24H) $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Cap. de mercado totalmente diluida $ 127.84M$ 127.84M $ 127.84M Suministro de Circulación 2.00K 2.00K 2.00K Suministro total 1,997.35672823 1,997.35672823 1,997.35672823

La capitalización de mercado actual de Lombard BTC es de $ 127.84M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.68M. El suministro circulante de BTC.B es de 2.00K, con un suministro total de 1997.35672823. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 127.84M.