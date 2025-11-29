Precio de Staked USDai hoy

El precio actual de Staked USDai (SUSDAI) hoy es $ 1.054, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUSDAI a USD es $ 1.054 por SUSDAI.

Staked USDai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 170,078,937, con un suministro circulante de 161.41M SUSDAI. Durante las últimas 24 horas, SUSDAI cotiza entre $ 1.051 (bajo) y $ 1.057 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.19, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.796061.

En el corto plazo, SUSDAI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Staked USDai (SUSDAI)

Cap de mercado $ 170.08M$ 170.08M $ 170.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 170.08M$ 170.08M $ 170.08M Suministro de Circulación 161.41M 161.41M 161.41M Suministro total 161,406,457.3663609 161,406,457.3663609 161,406,457.3663609

