Precio de Gate Wrapped BTC hoy

El precio actual de Gate Wrapped BTC (GTBTC) hoy es $ 63,999, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTBTC a USD es $ 63,999 por GTBTC.

Gate Wrapped BTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 221,546,782, con un suministro circulante de 3.46K GTBTC. Durante las últimas 24 horas, GTBTC cotiza entre $ 63,515 (bajo) y $ 64,576 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 125,984, mientras que el mínimo histórico fue $ 57,893.

En el corto plazo, GTBTC experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -0.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 81.11K.

Información del mercado de Gate Wrapped BTC (GTBTC)

Cap de mercado $ 221.55M$ 221.55M $ 221.55M Volumen (24H) $ 81.11K$ 81.11K $ 81.11K Cap. de mercado totalmente diluida $ 221.55M$ 221.55M $ 221.55M Suministro de Circulación 3.46K 3.46K 3.46K Suministro total 3,461.55304885 3,461.55304885 3,461.55304885

La capitalización de mercado actual de Gate Wrapped BTC es de $ 221.55M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 81.11K. El suministro circulante de GTBTC es de 3.46K, con un suministro total de 3461.55304885. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 221.55M.