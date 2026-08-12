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El precio actual de Gate Wrapped BTC hoy es 63,999 USD. La capitalización de mercado de GTBTC es 221,546,782 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GTBTC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Gate Wrapped BTC hoy es 63,999 USD. La capitalización de mercado de GTBTC es 221,546,782 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GTBTC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Gate Wrapped BTC (GTBTC)

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0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Gate Wrapped BTC (GTBTC)
Última actualización de la página: 2026-08-12 17:30:54 (UTC+8)

Precio de Gate Wrapped BTC hoy

El precio actual de Gate Wrapped BTC (GTBTC) hoy es $ 63,999, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTBTC a USD es $ 63,999 por GTBTC.

Gate Wrapped BTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 221,546,782, con un suministro circulante de 3.46K GTBTC. Durante las últimas 24 horas, GTBTC cotiza entre $ 63,515 (bajo) y $ 64,576 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 125,984, mientras que el mínimo histórico fue $ 57,893.

En el corto plazo, GTBTC experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -0.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 81.11K.

Información del mercado de Gate Wrapped BTC (GTBTC)

$ 221.55M
$ 221.55M$ 221.55M

$ 81.11K
$ 81.11K$ 81.11K

$ 221.55M
$ 221.55M$ 221.55M

3.46K
3.46K 3.46K

3,461.55304885
3,461.55304885 3,461.55304885

La capitalización de mercado actual de Gate Wrapped BTC es de $ 221.55M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 81.11K. El suministro circulante de GTBTC es de 3.46K, con un suministro total de 3461.55304885. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 221.55M.

Historial de precios de Gate Wrapped BTC USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 63,515
$ 63,515$ 63,515
24H Mín
$ 64,576
$ 64,576$ 64,576
24H Máx

$ 63,515
$ 63,515$ 63,515

$ 64,576
$ 64,576$ 64,576

$ 125,984
$ 125,984$ 125,984

$ 57,893
$ 57,893$ 57,893

+0.08%

-0.27%

-0.50%

-0.50%

Historial de precios de Gate Wrapped BTC (GTBTC) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Gate Wrapped BTC a USD fue de $ -177.5080324275259.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Gate Wrapped BTC a USD fue de $ +792.0388242000.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Gate Wrapped BTC a USD fue de $ -61.9510320000.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Gate Wrapped BTC a USD fue de $ +0.401602275255.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -177.5080324275259-0.27%
30 Días$ +792.0388242000+1.24%
60 Días$ -61.9510320000-0.09%
90 Días$ +0.401602275255+0.00%

Predicción de precios para Gate Wrapped BTC

Predicción del precio de Gate Wrapped BTC (GTBTC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GTBTC en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Gate Wrapped BTC (GTBTC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Gate Wrapped BTC podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Gate Wrapped BTC en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GTBTC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Gate Wrapped BTC.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Gate Wrapped BTC(GTBTC)

Sitio web oficial

Categoría :

Abstract EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

Acerca de Gate Wrapped BTC

¿Cuál es el precio actual de Gate Wrapped BTC?

Gate Wrapped BTC se cotiza a €54454.3077941460000, experimentando un movimiento de precios del -0.27% en las últimas 24 horas. Esta cifra refleja los precios en tiempo real agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara el precio de hoy con niveles históricos?

El ATH de Gate Wrapped BTC es €107194.9798143360000, mientras que el ATL es €49258.9453136220000. Comparar el precio actual con estos niveles puede ayudar a los inversores a evaluar el potencial a largo plazo y los ciclos de crecimiento previos.

¿Cuál es la valoración general de GTBTC hoy?

La capitalización de mercado se sitúa en €188505705.6802538280000, colocando al activo en el puesto #-- entre todas las criptomonedas.

¿Qué tan activa es la participación en el mercado de Gate Wrapped BTC?

El activo ha generado €-- en volumen de operaciones en 24 horas, lo que muestra con qué frecuencia los traders están interactuando con GTBTC.

¿Cuál es la oferta circulante y por qué es importante?

Con 3461.55304885 tokens actualmente en circulación, la dinámica de la oferta influye en la escasez, las tasas de inflación y las tendencias de valoración a largo plazo.

¿En qué categoría se encuentra Gate Wrapped BTC?

Gate Wrapped BTC forma parte de la clasificación BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Abstract Ecosystem, que lo agrupa con otros activos que comparten utilidades o roles ecosistémicos similares.

¿Cómo impacta -- en la propuesta de valor de GTBTC?

Operar en la red -- permite a GTBTC aprovechar velocidades específicas de transacción, tarifas, modelos de seguridad y funcionalidades de contratos inteligentes, lo que contribuye a su adopción general.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Gate Wrapped BTC

Última actualización de la página: 2026-08-12 17:30:54 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Gate Wrapped BTC (GTBTC)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.05943$0.05943

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$0.01510$0.01510

+277.50%

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$0.2849$0.2849

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$0.36017$0.36017

-15.48%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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$0.01312$0.01312

-28.88%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

Myros

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$0.0534$0.0534

+423.52%

aPriori

aPriori

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$0.36131
$0.36131$0.36131

+82.06%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

$0.009797
$0.009797$0.009797

+72.42%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004575
$0.0004575$0.0004575

+72.64%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00575
$0.00575$0.00575

+27.77%

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