Precio de Function FBTC hoy

El precio actual de Function FBTC (FBTC) hoy es $ 90,480, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FBTC a USD es $ 90,480 por FBTC.

Function FBTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,063,322,813, con un suministro circulante de 11.73K FBTC. Durante las últimas 24 horas, FBTC cotiza entre $ 89,764 (bajo) y $ 92,461 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 127,954, mientras que el mínimo histórico fue $ 11,469.83.

En el corto plazo, FBTC experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +7.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Function FBTC (FBTC)

Cap de mercado $ 1.06B$ 1.06B $ 1.06B Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.06B$ 1.06B $ 1.06B Suministro de Circulación 11.73K 11.73K 11.73K Suministro total 11,731.64860718 11,731.64860718 11,731.64860718

La capitalización de mercado actual de Function FBTC es de $ 1.06B, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FBTC es de 11.73K, con un suministro total de 11731.64860718. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.06B.