Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

NombreENA

PuestoNo.45

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0005%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)6.00%

Suministro de circulación6,354,687,500

Suministro máx.15,000,000,000

Suministro total15,000,000,000

Tasa de circulación0.4236%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.5169718881109548,2024-04-11

Precio más bajo0.19527090297328784,2024-09-06

Blockchain públicaETH

