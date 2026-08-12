Precio de Aave v3 WETH hoy

El precio actual de Aave v3 WETH (AWETH) hoy es $ 1,881.93, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AWETH a USD es $ 1,881.93 por AWETH.

Aave v3 WETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,514,944,204, con un suministro circulante de 2.40M AWETH. Durante las últimas 24 horas, AWETH cotiza entre $ 1,860.7 (bajo) y $ 1,888.3 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,670,980, mientras que el mínimo histórico fue $ 397.72.

En el corto plazo, AWETH experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +0.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Aave v3 WETH (AWETH)

Cap de mercado $ 4.51B$ 4.51B $ 4.51B Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.52B$ 4.52B $ 4.52B Suministro de Circulación 2.40M 2.40M 2.40M Suministro total 2,399,227.27343878 2,399,227.27343878 2,399,227.27343878

La capitalización de mercado actual de Aave v3 WETH es de $ 4.51B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de AWETH es de 2.40M, con un suministro total de 2399227.27343878. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.52B.