ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

NombreETHFI

PuestoNo.129

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)61.47%

Suministro de circulación374,968,907

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.3749%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico8.571552781361902,2024-03-27

Precio más bajo0.405753344673152,2025-04-07

Blockchain públicaETH

