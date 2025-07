ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

NombreZRO

PuestoNo.148

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)29.40%

Suministro de circulación164,476,408.82704937

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total999,999,985.326735

Tasa de circulación0.1644%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico7.531013071068836,2024-12-06

Precio más bajo1.502846156115591,2025-03-11

Blockchain públicaETH

IntroducciónLayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.