Precio de apxUSD hoy

El precio actual de apxUSD (APXUSD) hoy es $ 0.94491, con una variación del 0.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APXUSD a USD es $ 0.94491 por APXUSD.

apxUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 306,497,258, con un suministro circulante de 324.37M APXUSD. Durante las últimas 24 horas, APXUSD cotiza entre $ 0.934299 (bajo) y $ 0.947623 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.012, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.717601.

En el corto plazo, APXUSD experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +2.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.88M.

Información del mercado de apxUSD (APXUSD)

Cap de mercado $ 306.50M$ 306.50M $ 306.50M Volumen (24H) $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Cap. de mercado totalmente diluida $ 306.50M$ 306.50M $ 306.50M Suministro de Circulación 324.37M 324.37M 324.37M Suministro total 324,373,646.4817337 324,373,646.4817337 324,373,646.4817337

La capitalización de mercado actual de apxUSD es de $ 306.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.88M. El suministro circulante de APXUSD es de 324.37M, con un suministro total de 324373646.4817337. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 306.50M.