Bugünkü canlı AriaAI qiyməti 0.17793 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ARIA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ARIA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AriaAI Logosu

AriaAI qiyməti(ARIA)

1 ARIA / USD Canlı Qiyməti:

$0,17798
$0,17798$0,17798
-1,18%1D
USD
AriaAI (ARIA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:04 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,16573
$ 0,16573$ 0,16573
24 saat Aşağı
$ 0,19284
$ 0,19284$ 0,19284
24 saat Yüksək

$ 0,16573
$ 0,16573$ 0,16573

$ 0,19284
$ 0,19284$ 0,19284

$ 0,2461952287601809
$ 0,2461952287601809$ 0,2461952287601809

$ 0,03247204859891276
$ 0,03247204859891276$ 0,03247204859891276

+1,42%

-1,18%

-0,26%

-0,26%

AriaAI (ARIA) canlı qiyməti $ 0,17793. ARIA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,16573 və ən yüksək $ 0,19284 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ARIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,2461952287601809, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03247204859891276 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ARIA son bir saat ərzində +1,42%, 24 saat ərzində -1,18% və son 7 gündə isə -0,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AriaAI (ARIA) Bazar Məlumatları

No.597

$ 41,68M
$ 41,68M$ 41,68M

$ 5,80M
$ 5,80M$ 5,80M

$ 177,93M
$ 177,93M$ 177,93M

234,22M
234,22M 234,22M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

23,42%

BSC

AriaAI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 41,68M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 5,80M təşkil edir. ARIA üzrə dövriyyədə olan təklif 234,22M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 177,93M təşkil edir.

AriaAI (ARIA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AriaAI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0021252-1,18%
30 Gün$ -0,06302-26,16%
60 Gün$ +0,08746+96,67%
90 Gün$ +0,15793+789,65%
Bugünkü AriaAI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ARIA $ -0,0021252 (-1,18%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AriaAI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,06302 (-26,16%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AriaAI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ARIA $ +0,08746 (+96,67%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AriaAI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,15793 (+789,65%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AriaAI (ARIA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AriaAI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AriaAI (ARIA) Nədir?

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AriaAI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ARIA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AriaAI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AriaAI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AriaAI Qiymət Proqnozu (USD)

AriaAI (ARIA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AriaAI (ARIA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AriaAI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AriaAI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AriaAI (ARIA) Tokenomikası

AriaAI (ARIA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ARIA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AriaAI (ARIA) necə alınır?

Necə AriaAI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AriaAI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ARIA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 AriaAI(ARIA) / VND
4.682,22795
1 AriaAI(ARIA) / AUD
A$0,2704536
1 AriaAI(ARIA) / GBP
0,1334475
1 AriaAI(ARIA) / EUR
0,1530198
1 AriaAI(ARIA) / USD
$0,17793
1 AriaAI(ARIA) / MYR
RM0,7455267
1 AriaAI(ARIA) / TRY
7,4783979
1 AriaAI(ARIA) / JPY
¥27,22329
1 AriaAI(ARIA) / ARS
ARS$256,0128012
1 AriaAI(ARIA) / RUB
14,2237242
1 AriaAI(ARIA) / INR
15,7699359
1 AriaAI(ARIA) / IDR
Rp2.916,8847792
1 AriaAI(ARIA) / PHP
10,4782977
1 AriaAI(ARIA) / EGP
￡E.8,4018546
1 AriaAI(ARIA) / BRL
R$0,9572634
1 AriaAI(ARIA) / CAD
C$0,2473227
1 AriaAI(ARIA) / BDT
21,7537218
1 AriaAI(ARIA) / NGN
257,4949581
1 AriaAI(ARIA) / COP
$689,6495628
1 AriaAI(ARIA) / ZAR
R.3,0710718
1 AriaAI(ARIA) / UAH
7,4712807
1 AriaAI(ARIA) / TZS
T.Sh.437,17401
1 AriaAI(ARIA) / VES
Bs39,32253
1 AriaAI(ARIA) / CLP
$167,61006
1 AriaAI(ARIA) / PKR
Rs50,2047288
1 AriaAI(ARIA) / KZT
94,391865
1 AriaAI(ARIA) / THB
฿5,7453597
1 AriaAI(ARIA) / TWD
NT$5,4695682
1 AriaAI(ARIA) / AED
د.إ0,6530031
1 AriaAI(ARIA) / CHF
Fr0,142344
1 AriaAI(ARIA) / HKD
HK$1,3807368
1 AriaAI(ARIA) / AMD
֏68,1187212
1 AriaAI(ARIA) / MAD
.د.م1,6476318
1 AriaAI(ARIA) / MXN
$3,2952636
1 AriaAI(ARIA) / SAR
ريال0,6672375
1 AriaAI(ARIA) / ETB
Br27,3567375
1 AriaAI(ARIA) / KES
KSh22,9867767
1 AriaAI(ARIA) / JOD
د.أ0,12615237
1 AriaAI(ARIA) / PLN
0,6512238
1 AriaAI(ARIA) / RON
лв0,7811127
1 AriaAI(ARIA) / SEK
kr1,6778799
1 AriaAI(ARIA) / BGN
лв0,3007017
1 AriaAI(ARIA) / HUF
Ft59,7275424
1 AriaAI(ARIA) / CZK
3,7418679
1 AriaAI(ARIA) / KWD
د.ك0,05444658
1 AriaAI(ARIA) / ILS
0,5782725
1 AriaAI(ARIA) / BOB
Bs1,2294963
1 AriaAI(ARIA) / AZN
0,302481
1 AriaAI(ARIA) / TJS
SM1,636956
1 AriaAI(ARIA) / GEL
0,4821903
1 AriaAI(ARIA) / AOA
Kz163,0888587
1 AriaAI(ARIA) / BHD
.د.ب0,06690168
1 AriaAI(ARIA) / BMD
$0,17793
1 AriaAI(ARIA) / DKK
kr1,1476485
1 AriaAI(ARIA) / HNL
L4,6724418
1 AriaAI(ARIA) / MUR
8,0922564
1 AriaAI(ARIA) / NAD
$3,0639546
1 AriaAI(ARIA) / NOK
kr1,7881965
1 AriaAI(ARIA) / NZD
$0,3095982
1 AriaAI(ARIA) / PAB
B/.0,17793
1 AriaAI(ARIA) / PGK
K0,7508646
1 AriaAI(ARIA) / QAR
ر.ق0,6476652
1 AriaAI(ARIA) / RSD
дин.18,0136332
1 AriaAI(ARIA) / UZS
soʻm2.143,7344467
1 AriaAI(ARIA) / ALL
L14,8802859
1 AriaAI(ARIA) / ANG
ƒ0,3184947
1 AriaAI(ARIA) / AWG
ƒ0,320274
1 AriaAI(ARIA) / BBD
$0,35586
1 AriaAI(ARIA) / BAM
KM0,2989224
1 AriaAI(ARIA) / BIF
Fr526,31694
1 AriaAI(ARIA) / BND
$0,231309
1 AriaAI(ARIA) / BSD
$0,17793
1 AriaAI(ARIA) / JMD
$28,4492277
1 AriaAI(ARIA) / KHR
714,5775558
1 AriaAI(ARIA) / KMF
Fr75,26439
1 AriaAI(ARIA) / LAK
3.868,0434009
1 AriaAI(ARIA) / LKR
රු54,1636713
1 AriaAI(ARIA) / MDL
L3,0034584
1 AriaAI(ARIA) / MGA
Ar797,891499
1 AriaAI(ARIA) / MOP
P1,42344
1 AriaAI(ARIA) / MVR
2,722329
1 AriaAI(ARIA) / MWK
MK308,9060523
1 AriaAI(ARIA) / MZN
MT11,369727
1 AriaAI(ARIA) / NPR
रु25,2411498
1 AriaAI(ARIA) / PYG
1.261,87956
1 AriaAI(ARIA) / RWF
Fr258,17643
1 AriaAI(ARIA) / SBD
$1,4643639
1 AriaAI(ARIA) / SCR
2,5052544
1 AriaAI(ARIA) / SRD
$6,8947875
1 AriaAI(ARIA) / SVC
$1,5568875
1 AriaAI(ARIA) / SZL
L3,0639546
1 AriaAI(ARIA) / TMT
m0,622755
1 AriaAI(ARIA) / TND
د.ت0,52275834
1 AriaAI(ARIA) / TTD
$1,2045861
1 AriaAI(ARIA) / UGX
Sh619,90812
1 AriaAI(ARIA) / XAF
Fr100,70838
1 AriaAI(ARIA) / XCD
$0,480411
1 AriaAI(ARIA) / XOF
Fr100,70838
1 AriaAI(ARIA) / XPF
Fr18,32679
1 AriaAI(ARIA) / BWP
P2,384262
1 AriaAI(ARIA) / BZD
$0,3576393
1 AriaAI(ARIA) / CVE
$16,9247016
1 AriaAI(ARIA) / DJF
Fr31,49361
1 AriaAI(ARIA) / DOP
$11,4177681
1 AriaAI(ARIA) / DZD
د.ج23,1220035
1 AriaAI(ARIA) / FJD
$0,4021218
1 AriaAI(ARIA) / GNF
Fr1.547,10135
1 AriaAI(ARIA) / GTQ
Q1,3629438
1 AriaAI(ARIA) / GYD
$37,2460869
1 AriaAI(ARIA) / ISK
kr22,24125

AriaAI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi AriaAI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AriaAI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AriaAI (ARIA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ARIA qiyməti 0,17793 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ARIA / USD cari qiyməti nədir?
ARIA / USD cari qiyməti $ 0,17793 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AriaAI üçün bazar dəyəri nədir?
ARIA üçün bazar dəyəri $ 41,68M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ARIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ARIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 234,22M USD təşkil edir.
ARIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ARIA ATH qiyməti olan 0,2461952287601809 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ARIA qiyməti (ATL) nədir?
ARIA ATL qiyməti olan 0,03247204859891276 USD dəyərinə endi.
ARIA ticarət həcmi nədir?
ARIA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 5,80M USD.
ARIA bu il daha da yüksələcək?
ARIA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ARIA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:04 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ARIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0,17793 USD

ARIA Ticarəti Edin

ARIA/USDT
$0,17798
$0,17798$0,17798
-1,18%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

