MEXC Səhm üzrə Fyuçers: Kriptovalyuta Dəstəyi ilə ABŞ Səhmləri

Kriptovalyutanı marja kimi istifadə edərək ABŞ səhminin qiymət hərəkətlərinin ticarətini edin. Maneəsiz və maksimum çevikliklə ticarətin dadını çıxarın!

Səhm üzrə Fyuçers Cütləri

Müxtəlif istifadəçi ehtiyaclarını ödəmək üçün gələcəkdə daha çox ticarət cütləri əlavə olunacaq.
24 Saat
48 Saat
72 Saat

Əsas Funksiyalar

Ən Aşağı Ticarət Komissiyaları

ABŞ Səhmi üzrə Fyuçers cütlərində bazar yaradıcı komissiyası cəmi 0.00% qədər, bazar alıcı komissiyası isə 0.00% qədər aşağı olan ultra rəqabətli ticarət komissiyalarını təcrübə edin.

ABŞ Ticarət Saatları ilə Sinxronlaşdırılıb

Real ABŞ səhm bazarı ilə sinxron şəkildə ticarət edin və orijinal ticarət təcrübəsi yaşayın.

Sektor Lideri Bazar Dərinliyi

Hərtərəfli likvidlik bazar dalğalanması zamanı stabil qiymətləri təmin edir və əməliyyat fərqini minimuma endirərək daha dəqiq ticarət icrasına şərait yaradır.

Davamlı Fyuçers Təcrübəsi ilə Uyğundur

Davamlı Fyuçers ilə eyni ticarət interfeysi və təcrübə əlavə öyrənmə müddəti lazım olmadan problemsiz keçid təmin edir.

FAQ

S1: Maliyyələşdirmə faizi necə hesablanır?

S2: PNL necə hesablanır?

S3: Likvidlik necə tətiklənir?

S4: Səhm üzrə Fyuçersin münasib qiyməti necə müəyyən edilir?

S5: Səhm üzrə Fyuçers üçün hansı marja rejimi dəstəklənir?

S6: Bazar bağlı olduqda Səhm üzrə Fyuçers ticarəti edə bilərəm?

S7: Səhm üzrə Fyuçers levereci dəstəkləyir?

S8: Səhm bölünməsi və ya əks bölünmə zamanı mövqelər necə tənzimlənir?