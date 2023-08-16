MEXC Səhm üzrə Fyuçers: Kriptovalyuta Dəstəyi ilə ABŞ Səhmləri
Kriptovalyutanı marja kimi istifadə edərək ABŞ səhminin qiymət hərəkətlərinin ticarətini edin. Maneəsiz və maksimum çevikliklə ticarətin dadını çıxarın!
Səhm üzrə Fyuçers Cütləri
Müxtəlif istifadəçi ehtiyaclarını ödəmək üçün gələcəkdə daha çox ticarət cütləri əlavə olunacaq.
Əsas Funksiyalar
Ən Aşağı Ticarət Komissiyaları
ABŞ Səhmi üzrə Fyuçers cütlərində bazar yaradıcı komissiyası cəmi 0.00% qədər, bazar alıcı komissiyası isə 0.00% qədər aşağı olan ultra rəqabətli ticarət komissiyalarını təcrübə edin.
ABŞ Ticarət Saatları ilə Sinxronlaşdırılıb
Real ABŞ səhm bazarı ilə sinxron şəkildə ticarət edin və orijinal ticarət təcrübəsi yaşayın.
Sektor Lideri Bazar Dərinliyi
Hərtərəfli likvidlik bazar dalğalanması zamanı stabil qiymətləri təmin edir və əməliyyat fərqini minimuma endirərək daha dəqiq ticarət icrasına şərait yaradır.
Davamlı Fyuçers Təcrübəsi ilə Uyğundur
Davamlı Fyuçers ilə eyni ticarət interfeysi və təcrübə əlavə öyrənmə müddəti lazım olmadan problemsiz keçid təmin edir.
FAQ
S1: Maliyyələşdirmə faizi necə hesablanır?
MEXC Səhm üzrə Fyuçers üçün hazırda maliyyələşdirmə komissiyası tutulmur. Saxlama xərci də yoxdur.
S2: PNL necə hesablanır?
Hesablama Formulu: PNL = (Bağlanış Qiyməti - Giriş Qiyməti) × Leverec × Səhmlərin Sayı × İstiqamət (Uzun = +1, Qısa = -1)Nümunələr:1) Uzun mövqedən əldə edilən gəlir: 1 ədəd Apple (AAPL) səhmi ilə 100$ qiymətindən uzun mövqe açdığınızı (bir müqavilənin 1 səhmi təmsil etdiyini fərz edərək) və 105$ qiymətindən mövqeyi bağladığınızı düşünək. Gəlir = (105 - 100) × 1 × 1 = 5$2) Qısa mövqedən əldə edilən gəlir: 1 ədəd Tesla (TSLA) səhmi ilə 200$ qiymətindən qısa mövqe açdığınızı və 195$ qiymətindən mövqeyi bağladığınızı fərz edək. Gəlir = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = 5$
S3: Likvidlik necə tətiklənir?
MEXC əsas Davamlı Fyuçersə uyğun olan risk idarəetmə mexanizmi tətbiq edir:1) Sistem saxlama marjası faizini davamlı olaraq izləyir.2) Marja münasib qiymətə əsasən hesablanır.3) Marja faizi əvvəlcədən təyin olunmuş likvidlik həddindən aşağı düşərsə, sistem potensial zərərləri məhdudlaşdırmaq üçün avtomatik olaraq likvidliyi tətikləyəcək.
S4: Səhm üzrə Fyuçersin münasib qiyməti necə müəyyən edilir?
Münasib qiymət əsas götürülən ABŞ səhminin ən son əməliyyat qiymətinə əsaslanır.
S5: Səhm üzrə Fyuçers üçün hansı marja rejimi dəstəklənir?
Yalnız təcrid olunmuş marja rejimi dəstəklənir.
S6: Bazar bağlı olduqda Səhm üzrə Fyuçers ticarəti edə bilərəm?
Bazar bağlı olanda istifadəçilər icra olunmamış əmrləri ləğv edə və marja əlavə edə bilərlər, lakin yeni əmrlər verə və ya mövcud mövqeləri bağlaya bilməzlər. Qiymət dalğalanmasından qaynaqlanan potensial zərərlərin qarşısını almaq üçün bazar bağlanmazdan əvvəl mövqelərinizi bağlamağınız tövsiyə olunur. Ticarət saatları tətil günləri daxil olmaqla NYSE və NASDAQ-ın cədvəlinə uyğun şəkildə tənzimlənir.
S7: Səhm üzrə Fyuçers levereci dəstəkləyir?
MEXC Səhm üzrə Fyuçers maksimum 5x levereci dəstəkləyir. Leverecli ticarət likvidlik və ya mənfi balans daxil olmaqla həm potensial gəliri, həm də riskləri artırır. İstifadəçilərə leverec faizini seçərkən ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur.
S8: Səhm bölünməsi və ya əks bölünmə zamanı mövqelər necə tənzimlənir?
Səhm bölünməsi, əks bölünmə və ya dividend tənzimlənməsi baş verdikdə, gözlənilməz dalğalanmanın qarşısını almaq üçün platforma açıq mövqelərin erkən hesablaşmasını başladacaq. Hesablaşmadan sonra ticarət adi qaydada davam edəcək. İstifadəçilərə yeniliklərlə bağlı rəsmi elanları izləmələri tövsiyə olunur.