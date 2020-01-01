Bazara qədər ticarəti necə aparmaq olar?

1
Əmr Yaradın
İstədiyiniz tokeni seçin, [Əmr Yaradın] düyməsini klikləyin və [Alın] tabını seçin. Növbəti addımda, alış əmri vermək üçün miqdar və qiyməti daxil edin.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Əmrinizlə uyğunlaşacaq satıcını gözləyin. Satıcı əmrinizi qəbul etdikdən sonra, tokenlərinizi sadəcə olaraq hesablaşma vaxtında almağı gözləyin.
3
Əmr Hesablaşması
Tokenləri satıcıdan hesablaşma vaxtında alacaqsınız. Əks halda, platforma əmr məbləğinizi geri qaytaracaq və uyğun kompensasiya təmin edəcək.
1
Əmr Seçin
MEXC bazara qədərdə arzu etdiyiniz qiymət və token miqdarınıza uyğun olan mövcud Satın əmri axtarın.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Miqdar və qiyməti diqqətlə nəzərdən keçirin, sonra [Alın] düyməsini klikləyin və alışınızı təsdiqləyin.
3
Əmr Hesablaşması
Əgər satıcı müəyyən edilmiş vaxt ərzində ödənişi tamamlayarsa, satın aldığınız tokenləri alacaqsınız. Əks halda, platforma əmr məbləğinizi geri qaytaracaq və uyğun kompensasiya təmin edəcək.
1
Əmr Yaradın
İstədiyiniz tokeni seçin, [Əmr Yaradın] düyməsini klikləyin və [Satın] tabını seçin. Növbəti addımda, satış əmri vermək üçün miqdar və qiyməti daxil edin. Əmri təqdim edin və müvafiq məbləği (zəmanət daxil olmaqla) ödəyin.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Əmrinizlə uyğunlaşacaq alıcını gözləyin. Alıcı əmrinizi qəbul etdikdən sonra, tokenləri hesablaşma müddəti ərzində təqdim etməyə hazır olun.
3
Əmr Hesablaşması
Hesablaşma vaxtından əvvəl çatdırılma üçün spot hesabınızda kifayət qədər token olduğuna əmin olun. Əks halda, zəmanətiniz müsadirə olunacaq.
1
Əmr Seçin
MEXC bazara qədərdə arzu etdiyiniz qiymət və token miqdarınıza uyğun olan mövcud Alın əmri axtarın.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Miqdar və qiyməti diqqətlə nəzərdən keçirin, sonra [Satın] düyməsini klikləyin və müvafiq məbləği (zəmanət daxil olmaqla) ödəmək üçün satışınızı təsdiqləyin.
3
Əmr Hesablaşması
Hesablaşma vaxtından əvvəl çatdırılma üçün spot hesabınızda kifayət qədər token olduğuna əmin olun. Əks halda, zəmanətiniz müsadirə olunacaq.

FAQ

Bazara qədər ticarət nədir?

MEXC-də bazar qədər ticarət xüsusi bir birjadankənar (OTC) xidmətidir. Bu xidmət investorların yeni kriptovalyuta tokenlərini birjada rəsmi siyahıya alınmadan əvvəl ticarət etməsinə imkan yaradır. Alıcılar və satıcılar istədikləri qiymətləri və həcmləri seçərək ticarətlərini uyğunlaşdıra bilərlər. Bu isə erkən investorlar üçün üstünlük təmin edir.