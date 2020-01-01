Bazara qədər ticarət MEXC tərəfindən təklif olunan bir OTC (birjadan kənar) xidmətidir. Bu xidmət treyderlərə yeni tokenləri rəsmi olaraq birjalarda siyahıya alınmazdan əvvəl alıb-satmağa imkan verir. Bu ticarət modeli alıcılara və satıcılara qiymətləri müstəqil şəkildə təyin edib uyğunlaşdıraraq istədikləri qiymətlə ticarət etməyə şərait yaradır.
Bazara qədər ticarəti necə aparmaq olar?
1
Əmr Yaradın
İstədiyiniz tokeni seçin, [Əmr Yaradın] düyməsini klikləyin və [Alın] tabını seçin. Növbəti addımda, alış əmri vermək üçün miqdar və qiyməti daxil edin.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Əmrinizlə uyğunlaşacaq satıcını gözləyin. Satıcı əmrinizi qəbul etdikdən sonra, tokenlərinizi sadəcə olaraq hesablaşma vaxtında almağı gözləyin.
3
Əmr Hesablaşması
Tokenləri satıcıdan hesablaşma vaxtında alacaqsınız. Əks halda, platforma əmr məbləğinizi geri qaytaracaq və uyğun kompensasiya təmin edəcək.
1
Əmr Seçin
MEXC bazara qədərdə arzu etdiyiniz qiymət və token miqdarınıza uyğun olan mövcud Satın əmri axtarın.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Miqdar və qiyməti diqqətlə nəzərdən keçirin, sonra [Alın] düyməsini klikləyin və alışınızı təsdiqləyin.
3
Əmr Hesablaşması
Əgər satıcı müəyyən edilmiş vaxt ərzində ödənişi tamamlayarsa, satın aldığınız tokenləri alacaqsınız. Əks halda, platforma əmr məbləğinizi geri qaytaracaq və uyğun kompensasiya təmin edəcək.
1
Əmr Yaradın
İstədiyiniz tokeni seçin, [Əmr Yaradın] düyməsini klikləyin və [Satın] tabını seçin. Növbəti addımda, satış əmri vermək üçün miqdar və qiyməti daxil edin. Əmri təqdim edin və müvafiq məbləği (zəmanət daxil olmaqla) ödəyin.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Əmrinizlə uyğunlaşacaq alıcını gözləyin. Alıcı əmrinizi qəbul etdikdən sonra, tokenləri hesablaşma müddəti ərzində təqdim etməyə hazır olun.
3
Əmr Hesablaşması
Hesablaşma vaxtından əvvəl çatdırılma üçün spot hesabınızda kifayət qədər token olduğuna əmin olun. Əks halda, zəmanətiniz müsadirə olunacaq.
1
Əmr Seçin
MEXC bazara qədərdə arzu etdiyiniz qiymət və token miqdarınıza uyğun olan mövcud Alın əmri axtarın.
2
Əmrləri Uyğunlaşdırın
Miqdar və qiyməti diqqətlə nəzərdən keçirin, sonra [Satın] düyməsini klikləyin və müvafiq məbləği (zəmanət daxil olmaqla) ödəmək üçün satışınızı təsdiqləyin.
3
Əmr Hesablaşması
Hesablaşma vaxtından əvvəl çatdırılma üçün spot hesabınızda kifayət qədər token olduğuna əmin olun. Əks halda, zəmanətiniz müsadirə olunacaq.
FAQ
－
Bazara qədər ticarət nədir?
MEXC-də bazar qədər ticarət xüsusi bir birjadankənar (OTC) xidmətidir. Bu xidmət investorların yeni kriptovalyuta tokenlərini birjada rəsmi siyahıya alınmadan əvvəl ticarət etməsinə imkan yaradır. Alıcılar və satıcılar istədikləri qiymətləri və həcmləri seçərək ticarətlərini uyğunlaşdıra bilərlər. Bu isə erkən investorlar üçün üstünlük təmin edir.
＋
Bazara Qədər Xal Nədir?
Siyahıyaalmaya Qədər Xallar layihə komandasının hələ maksimum təklif və digər təfərrüatlar kimi tokenomikanı tamamlamadığı bir bazara qədər ticarət növünə aiddir. Bu tokenlərlə ilk olaraq əvvəlcədən təyin edilmiş maksimum təklif əsasında xallar şəklində ticarət olunur. Layihə komandası tokenomikanı rəsmi olaraq açıqladıqdan sonra platforma icra edilmiş əmrlərinizin miqdarını və qiymətini faktiki maksimum təklifə uyğun olaraq nisbətən tənzimləyəcək, eyni zamanda ümumi əmr məbləğinin dəyişməməsini təmin edəcək. Daha sonra tənzimlənmiş əmrlərinizi rəsmi bazara qədər ticarət layihəsində nəzərdən keçirə və hesablaşmaya hazırlaşa bilərsiniz.
＋
Siyahıyaalmaya Qədər Xallar Necə Hesablaşdırılır?
Siyahıyaalmaya qədər Xallar tokenin ümumi bazar dəyərini qorumaq prinsipinə əsaslanır:
Fərz edək ki, ATOKEN xallarının bazara çıxarılmadan əvvəlki təchizatının 100.000.000 olması onun bazara qədər ticarətində iştirak üçün uyğunluq sübutu kimi xidmət edir.
Daha sonra ATOKEN-in ümumi təchizatı 1.000.000.000 olaraq təsdiqlənir.
Konversiya nisbəti: Ümumi ATOKEN təchizatı / Ümumi ATOKEN xalı təchizatı = 10:1.
ATOKEN-in faktiki hesablaşma miqdarı bütün tamamlanmış əmrlərdə olan ATOKEN xallarının miqdarının 10-a vurulmasına bərabər olacaq, lakin ümumi əmr dəyəri dəyişməz qalacaq.
＋
Bazara qədər ticarətin üstünlükləri nələrdir?
MEXC əvvəlcədən bazar ticarəti investorlara bazardan faydalanmaq və yeni tokenlərin rəsmi siyahıya alınmasından əvvəl üstünlük qazanmaq imkanı təqdim edir. İnvestorlar yeni tokenlərin açılmasından sonra ticarətlə müqayisədə bazarda populyar tokenləri daha əlverişli şərtlərlə əldə edərək potensial bazar üstünlüyü qazanmaq imkanı əldə edirlər.
＋
Hesablaşmanı necə tamamlaya bilərəm?
Əgər satıcısınızsa: Hesablaşma vaxtından əvvəl çatdırılma öhdəliklərinizi yerinə yetirmək üçün spot hesabınızda kifayət qədər token olduğuna əmin olun. Zəhmət olmasa, səbrli olun və hesablaşma vaxtını gözləyin. Tokenləriniz alıcının hesabına təhlükəsiz şəkildə köçürüləcək və hesablaşma prosesi uğurla tamamlanacaq.<li>
Əgər alıcısınızsa: Əmriniz icra edildikdən sonra sadəcə hesablaşma vaxtını gözləyin. Əgər satıcı defolt etməzsə, əmrinizə uyğun miqdarda token alacaqsınız. Əgər satıcı defolt edərsə, satıcıdan kompensasiya alacaqsınız.</li>
＋
MEXC-də satıcı kimi bazara qədər ticarəti necə həyata keçirə bilərsiniz?
Bir satıcı olaraq ticarətinizi iki şəkildə tamamlaya bilərsiniz:
Əmr yaratmaq: [Əmr Yaradın] funksiyasından istifadə edərək bazarda istədiyiniz qiymətə əmr verin.<li>
Alış əmri seçmək: Bazarda uyğun gələn alış əmrini tapın və satıcının göstərdiyi qiymətə tokenləri satın.</li>
Əmriniz icra edildikdən sonra sadəcə hesablaşmanı gözləyin.
＋
MEXC-də alıcı kimi bazara qədər ticarəti necə həyata keçirə bilərsiniz?
Bir alıcı olaraq ticarətinizi iki şəkildə tamamlaya bilərsiniz:
Əmr yaratmaq: [Əmr Yaradın] funksiyasından istifadə edərək bazarda istədiyiniz qiymətə əmr verin.<li>
Satış əmri seçmək: Bazarda uyğun gələn satış əmrini tapın və satıcının göstərdiyi qiymətə tokenləri alın.</li>
Əmriniz icra edildikdən sonra sadəcə hesablaşmanı gözləyin.