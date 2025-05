ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

SıralamaNo.266

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.70%

Dövriyyə Təklifi744,952,655.0803427

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat996,446,735.0461526

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2017-12-21 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.099 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.7656800746917725,2018-01-07

Ən Aşağı Qiymət0.0350131599961,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

