MEXC-in qeydiyyatdan keçmiş istifadəçisi olduğunuz və spot hesabınızda zəmanət aktivləriniz olduğu müddətdə borc götürməyə davam edə bilərsiniz.
Sistem faizləri gündəlik olaraq hesablayır və 1 gündən az olan müddət 1 gün kimi hesablanmaqla borcun faktiki müddəti əsasında faiz tutur. Qeyd: Faizlər borc alınma zamanı göstərilən faiz dərəcəsi əsasında hesablanır. Formula: Faiz = Borc Alınan Məbləğ × Gündəlik Faiz Dərəcəsi.
Qismən ödəniş dəstəklənmir. Erkən ödənişə icazə verən aktivlər haqqında ətraflı məlumat üçün xüsusi qaydalara müraciət edin.
Kredit Dəyər Nisbəti (LTV) ödənilməmiş aktiv dəyərinin zəmanət dəyərinə olan nisbətidir. Xüsusi hesablanma düsturu aşağıdakı kimidir:
LTV = Ödənilməmiş Əsas Məbləğ və Faiz / Zəmanət Məbləği
Ödənilməmiş Əsas Məbləğ və Faiz = (Ödənilməmiş Əsas Məbləğ + Ödənilməmiş Faiz + Ödənilməmiş Gecikmə Faizi)