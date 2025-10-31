Bugünkü canlı Succinct qiyməti 0.6898 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PROVE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PROVE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Succinct qiyməti 0.6898 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PROVE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PROVE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Succinct Logosu

Succinct qiyməti(PROVE)

1 PROVE / USD Canlı Qiyməti:

$0,6899
$0,6899
+5,78%1D
USD
Succinct (PROVE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:50:37 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,6355
$ 0,6355
24 saat Aşağı
$ 0,7382
$ 0,7382
24 saat Yüksək

$ 0,6355
$ 0,6355

$ 0,7382
$ 0,7382

$ 1,7260015460023572
$ 1,7260015460023572

$ 0,4184223922367206
$ 0,4184223922367206

+0,81%

+5,78%

-25,54%

-25,54%

Succinct (PROVE) canlı qiyməti $ 0,6898. PROVE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,6355 və ən yüksək $ 0,7382 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PROVE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,7260015460023572, ən aşağı qiyməti isə $ 0,4184223922367206 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PROVE son bir saat ərzində +0,81%, 24 saat ərzində +5,78% və son 7 gündə isə -25,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Succinct (PROVE) Bazar Məlumatları

No.266

$ 134,51M
$ 134,51M

$ 1,50M
$ 1,50M

$ 689,80M
$ 689,80M

195,00M
195,00M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

19,50%

ETH

Succinct üzrə cari Bazar Dəyəri $ 134,51M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,50M təşkil edir. PROVE üzrə dövriyyədə olan təklif 195,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 689,80M təşkil edir.

Succinct (PROVE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Succinct qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,037697+5,78%
30 Gün$ +0,0323+4,91%
60 Gün$ -0,2243-24,54%
90 Gün$ +0,1898+37,96%
Bugünkü Succinct Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PROVE $ +0,037697 (+5,78%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Succinct 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0323 (+4,91%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Succinct 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PROVE $ -0,2243 (-24,54%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Succinct 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,1898 (+37,96%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Succinct (PROVE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Succinct Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Succinct (PROVE) Nədir?

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Succinct investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PROVE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Succinct haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Succinct satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Succinct Qiymət Proqnozu (USD)

Succinct (PROVE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Succinct (PROVE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Succinct üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Succinct qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Succinct (PROVE) Tokenomikası

Succinct (PROVE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PROVE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Succinct (PROVE) necə alınır?

Necə Succinct alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Succinct Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PROVE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Succinct(PROVE) / VND
18.152,087
1 Succinct(PROVE) / AUD
A$1,048496
1 Succinct(PROVE) / GBP
0,51735
1 Succinct(PROVE) / EUR
0,593228
1 Succinct(PROVE) / USD
$0,6898
1 Succinct(PROVE) / MYR
RM2,890262
1 Succinct(PROVE) / TRY
28,985396
1 Succinct(PROVE) / JPY
¥105,5394
1 Succinct(PROVE) / ARS
ARS$992,511832
1 Succinct(PROVE) / RUB
55,142612
1 Succinct(PROVE) / INR
61,130076
1 Succinct(PROVE) / IDR
Rp11.308,194912
1 Succinct(PROVE) / PHP
40,511954
1 Succinct(PROVE) / EGP
￡E.32,579254
1 Succinct(PROVE) / BRL
R$3,711124
1 Succinct(PROVE) / CAD
C$0,958822
1 Succinct(PROVE) / BDT
84,334948
1 Succinct(PROVE) / NGN
998,257866
1 Succinct(PROVE) / COP
$2.673,637208
1 Succinct(PROVE) / ZAR
R.11,89905
1 Succinct(PROVE) / UAH
28,964702
1 Succinct(PROVE) / TZS
T.Sh.1.694,8386
1 Succinct(PROVE) / VES
Bs152,4458
1 Succinct(PROVE) / CLP
$649,7916
1 Succinct(PROVE) / PKR
Rs194,633968
1 Succinct(PROVE) / KZT
365,9389
1 Succinct(PROVE) / THB
฿22,28054
1 Succinct(PROVE) / TWD
NT$21,197554
1 Succinct(PROVE) / AED
د.إ2,531566
1 Succinct(PROVE) / CHF
Fr0,55184
1 Succinct(PROVE) / HKD
HK$5,352848
1 Succinct(PROVE) / AMD
֏264,083032
1 Succinct(PROVE) / MAD
.د.م6,387548
1 Succinct(PROVE) / MXN
$12,775096
1 Succinct(PROVE) / SAR
ريال2,58675
1 Succinct(PROVE) / ETB
Br106,05675
1 Succinct(PROVE) / KES
KSh89,115262
1 Succinct(PROVE) / JOD
د.أ0,4890682
1 Succinct(PROVE) / PLN
2,524668
1 Succinct(PROVE) / RON
лв3,028222
1 Succinct(PROVE) / SEK
kr6,504814
1 Succinct(PROVE) / BGN
лв1,165762
1 Succinct(PROVE) / HUF
Ft231,476186
1 Succinct(PROVE) / CZK
14,499596
1 Succinct(PROVE) / KWD
د.ك0,2110788
1 Succinct(PROVE) / ILS
2,24185
1 Succinct(PROVE) / BOB
Bs4,766518
1 Succinct(PROVE) / AZN
1,17266
1 Succinct(PROVE) / TJS
SM6,34616
1 Succinct(PROVE) / GEL
1,869358
1 Succinct(PROVE) / AOA
Kz632,263782
1 Succinct(PROVE) / BHD
.د.ب0,2593648
1 Succinct(PROVE) / BMD
$0,6898
1 Succinct(PROVE) / DKK
kr4,44921
1 Succinct(PROVE) / HNL
L18,114148
1 Succinct(PROVE) / MUR
31,372104
1 Succinct(PROVE) / NAD
$11,878356
1 Succinct(PROVE) / NOK
kr6,93249
1 Succinct(PROVE) / NZD
$1,200252
1 Succinct(PROVE) / PAB
B/.0,6898
1 Succinct(PROVE) / PGK
K2,910956
1 Succinct(PROVE) / QAR
ر.ق2,510872
1 Succinct(PROVE) / RSD
дин.69,835352
1 Succinct(PROVE) / UZS
soʻm8.310,841462
1 Succinct(PROVE) / ALL
L57,687974
1 Succinct(PROVE) / ANG
ƒ1,234742
1 Succinct(PROVE) / AWG
ƒ1,24164
1 Succinct(PROVE) / BBD
$1,3796
1 Succinct(PROVE) / BAM
KM1,158864
1 Succinct(PROVE) / BIF
Fr2.040,4284
1 Succinct(PROVE) / BND
$0,89674
1 Succinct(PROVE) / BSD
$0,6898
1 Succinct(PROVE) / JMD
$110,292122
1 Succinct(PROVE) / KHR
2.770,278188
1 Succinct(PROVE) / KMF
Fr291,7854
1 Succinct(PROVE) / LAK
14.995,651874
1 Succinct(PROVE) / LKR
රු209,982018
1 Succinct(PROVE) / MDL
L11,643824
1 Succinct(PROVE) / MGA
Ar3.093,27014
1 Succinct(PROVE) / MOP
P5,5184
1 Succinct(PROVE) / MVR
10,55394
1 Succinct(PROVE) / MWK
MK1.197,568678
1 Succinct(PROVE) / MZN
MT44,07822
1 Succinct(PROVE) / NPR
रु97,855028
1 Succinct(PROVE) / PYG
4.892,0616
1 Succinct(PROVE) / RWF
Fr1.000,8998
1 Succinct(PROVE) / SBD
$5,677054
1 Succinct(PROVE) / SCR
9,712384
1 Succinct(PROVE) / SRD
$26,72975
1 Succinct(PROVE) / SVC
$6,03575
1 Succinct(PROVE) / SZL
L11,878356
1 Succinct(PROVE) / TMT
m2,4143
1 Succinct(PROVE) / TND
د.ت2,0266324
1 Succinct(PROVE) / TTD
$4,669946
1 Succinct(PROVE) / UGX
Sh2.403,2632
1 Succinct(PROVE) / XAF
Fr390,4268
1 Succinct(PROVE) / XCD
$1,86246
1 Succinct(PROVE) / XOF
Fr390,4268
1 Succinct(PROVE) / XPF
Fr71,0494
1 Succinct(PROVE) / BWP
P9,24332
1 Succinct(PROVE) / BZD
$1,386498
1 Succinct(PROVE) / CVE
$65,613776
1 Succinct(PROVE) / DJF
Fr122,0946
1 Succinct(PROVE) / DOP
$44,264466
1 Succinct(PROVE) / DZD
د.ج89,653306
1 Succinct(PROVE) / FJD
$1,558948
1 Succinct(PROVE) / GNF
Fr5.997,811
1 Succinct(PROVE) / GTQ
Q5,283868
1 Succinct(PROVE) / GYD
$144,395834
1 Succinct(PROVE) / ISK
kr86,225

Succinct Mənbəyi

Succinct haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Succinct Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Succinct Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Succinct (PROVE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PROVE qiyməti 0,6898 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PROVE / USD cari qiyməti nədir?
PROVE / USD cari qiyməti $ 0,6898 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Succinct üçün bazar dəyəri nədir?
PROVE üçün bazar dəyəri $ 134,51M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PROVE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PROVE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 195,00M USD təşkil edir.
PROVE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PROVE ATH qiyməti olan 1,7260015460023572 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PROVE qiyməti (ATL) nədir?
PROVE ATL qiyməti olan 0,4184223922367206 USD dəyərinə endi.
PROVE ticarət həcmi nədir?
PROVE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,50M USD.
PROVE bu il daha da yüksələcək?
PROVE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PROVE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:50:37 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

PROVE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0,6898 USD

PROVE Ticarəti Edin

PROVE/USDC
$0,6907
$0,6907
+6,04%
PROVE/USDT
$0,6899
$0,6899
+5,78%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.774,53

$3.850,18

$0,03088

$186,63

$1,0000

$3.850,18

$109.774,53

$186,63

$2,4805

$0,18549

$0,00000

$0,003199

$0,00941

$0,0002925

$0,0020025

$0,0020025

$0,0421

$0,0000000000000000000000037991

$0,32613

$0,000000000000000000000094

