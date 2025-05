FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

SıralamaNo.861

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)6.05%

Dövriyyə Təklifi38,866,125.17095782

Maksimum Təklif210,000,000

Ümumi Təchizat123,810,100

Dövriyyə Faizi0.185%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi39.250767727233885,2024-09-15

Ən Aşağı Qiymət0.4621311897922055,2025-04-08

İctimai BlokçeynFRACTAL

