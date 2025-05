STX

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

AdSTX

SıralamaNo.64

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0003%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.39%

Dövriyyə Təklifi1,527,621,871.44574

Maksimum Təklif1,818,000,000

Ümumi Təchizat1,527,623,871.44574

Dövriyyə Faizi0.8402%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.840638956084225,2024-04-01

Ən Aşağı Qiymət0.0450080485668,2020-03-13

İctimai BlokçeynSTACKS

TəqdimatStacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.