Bugünkü canlı 0G qiyməti 1.21 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 0G / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 0G qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı 0G qiyməti 1.21 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 0G / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 0G qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

0G Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

0G Qiymət Məlumatları

0G Whitepaper

0G Rəsmi Veb-saytı

0G Tokenomikası

0G Qiymət Proqnozu

0G Qiymət Tarixçəsi

0G Alış Bələdçisi

0G / Fiat Valyuta Çevirən

0G Spot

0G USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

0G Logosu

0G qiyməti(0G)

1 0G / USD Canlı Qiyməti:

$1,206
$1,206$1,206
-1,87%1D
USD
0G (0G) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:06:09 (UTC+8)

0G (0G) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,158
$ 1,158$ 1,158
24 saat Aşağı
$ 1,464
$ 1,464$ 1,464
24 saat Yüksək

$ 1,158
$ 1,158$ 1,158

$ 1,464
$ 1,464$ 1,464

--
----

--
----

+3,24%

-1,87%

-31,25%

-31,25%

0G (0G) canlı qiyməti $ 1,21. 0G son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,158 və ən yüksək $ 1,464 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 0G üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 0G son bir saat ərzində +3,24%, 24 saat ərzində -1,87% və son 7 gündə isə -31,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

0G (0G) Bazar Məlumatları

--
----

$ 5,29M
$ 5,29M$ 5,29M

$ 1,21B
$ 1,21B$ 1,21B

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ZEROGRAVITY

0G üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 5,29M təşkil edir. 0G üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,21B təşkil edir.

0G (0G) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün 0G qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,02298-1,87%
30 Gün$ -1,518-55,65%
60 Gün$ +0,46+61,33%
90 Gün$ +0,46+61,33%
Bugünkü 0G Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 0G $ -0,02298 (-1,87%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

0G 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -1,518 (-55,65%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

0G 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 0G $ +0,46 (+61,33%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

0G 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,46 (+61,33%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

0G (0G) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi 0G Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

0G (0G) Nədir?

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC 0G investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- 0G steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə 0G haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız 0G satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

0G Qiymət Proqnozu (USD)

0G (0G) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? 0G (0G) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? 0G üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

0G qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

0G (0G) Tokenomikası

0G (0G) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 0G tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

0G (0G) necə alınır?

Necə 0G alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım 0G Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

0G Aktivindən Yerli Valyutalara

1 0G(0G) / VND
31.841,15
1 0G(0G) / AUD
A$1,8392
1 0G(0G) / GBP
0,9075
1 0G(0G) / EUR
1,0406
1 0G(0G) / USD
$1,21
1 0G(0G) / MYR
RM5,0699
1 0G(0G) / TRY
50,8563
1 0G(0G) / JPY
¥185,13
1 0G(0G) / ARS
ARS$1.740,9964
1 0G(0G) / RUB
96,7274
1 0G(0G) / INR
107,2423
1 0G(0G) / IDR
Rp19.836,0624
1 0G(0G) / PHP
71,2569
1 0G(0G) / EGP
￡E.57,1362
1 0G(0G) / BRL
R$6,5098
1 0G(0G) / CAD
C$1,6819
1 0G(0G) / BDT
147,9346
1 0G(0G) / NGN
1.751,0757
1 0G(0G) / COP
$4.689,9116
1 0G(0G) / ZAR
R.20,8846
1 0G(0G) / UAH
50,8079
1 0G(0G) / TZS
T.Sh.2.972,97
1 0G(0G) / VES
Bs267,41
1 0G(0G) / CLP
$1.139,82
1 0G(0G) / PKR
Rs341,4136
1 0G(0G) / KZT
641,905
1 0G(0G) / THB
฿39,0709
1 0G(0G) / TWD
NT$37,1954
1 0G(0G) / AED
د.إ4,4407
1 0G(0G) / CHF
Fr0,968
1 0G(0G) / HKD
HK$9,3896
1 0G(0G) / AMD
֏463,2364
1 0G(0G) / MAD
.د.م11,2046
1 0G(0G) / MXN
$22,4092
1 0G(0G) / SAR
ريال4,5375
1 0G(0G) / ETB
Br186,0375
1 0G(0G) / KES
KSh156,3199
1 0G(0G) / JOD
د.أ0,85789
1 0G(0G) / PLN
4,4286
1 0G(0G) / RON
лв5,3119
1 0G(0G) / SEK
kr11,4103
1 0G(0G) / BGN
лв2,0449
1 0G(0G) / HUF
Ft406,1728
1 0G(0G) / CZK
25,4463
1 0G(0G) / KWD
د.ك0,37026
1 0G(0G) / ILS
3,9325
1 0G(0G) / BOB
Bs8,3611
1 0G(0G) / AZN
2,057
1 0G(0G) / TJS
SM11,132
1 0G(0G) / GEL
3,2791
1 0G(0G) / AOA
Kz1.109,0739
1 0G(0G) / BHD
.د.ب0,45496
1 0G(0G) / BMD
$1,21
1 0G(0G) / DKK
kr7,8045
1 0G(0G) / HNL
L31,7746
1 0G(0G) / MUR
55,0308
1 0G(0G) / NAD
$20,8362
1 0G(0G) / NOK
kr12,1605
1 0G(0G) / NZD
$2,1054
1 0G(0G) / PAB
B/.1,21
1 0G(0G) / PGK
K5,1062
1 0G(0G) / QAR
ر.ق4,4044
1 0G(0G) / RSD
дин.122,5004
1 0G(0G) / UZS
soʻm14.578,3099
1 0G(0G) / ALL
L101,1923
1 0G(0G) / ANG
ƒ2,1659
1 0G(0G) / AWG
ƒ2,178
1 0G(0G) / BBD
$2,42
1 0G(0G) / BAM
KM2,0328
1 0G(0G) / BIF
Fr3.579,18
1 0G(0G) / BND
$1,573
1 0G(0G) / BSD
$1,21
1 0G(0G) / JMD
$193,4669
1 0G(0G) / KHR
4.859,4326
1 0G(0G) / KMF
Fr511,83
1 0G(0G) / LAK
26.304,3473
1 0G(0G) / LKR
රු368,3361
1 0G(0G) / MDL
L20,4248
1 0G(0G) / MGA
Ar5.426,003
1 0G(0G) / MOP
P9,68
1 0G(0G) / MVR
18,513
1 0G(0G) / MWK
MK2.100,6931
1 0G(0G) / MZN
MT77,319
1 0G(0G) / NPR
रु171,6506
1 0G(0G) / PYG
8.581,32
1 0G(0G) / RWF
Fr1.755,71
1 0G(0G) / SBD
$9,9583
1 0G(0G) / SCR
17,0368
1 0G(0G) / SRD
$46,8875
1 0G(0G) / SVC
$10,5875
1 0G(0G) / SZL
L20,8362
1 0G(0G) / TMT
m4,235
1 0G(0G) / TND
د.ت3,55498
1 0G(0G) / TTD
$8,1917
1 0G(0G) / UGX
Sh4.215,64
1 0G(0G) / XAF
Fr684,86
1 0G(0G) / XCD
$3,267
1 0G(0G) / XOF
Fr684,86
1 0G(0G) / XPF
Fr124,63
1 0G(0G) / BWP
P16,214
1 0G(0G) / BZD
$2,4321
1 0G(0G) / CVE
$115,0952
1 0G(0G) / DJF
Fr214,17
1 0G(0G) / DOP
$77,6457
1 0G(0G) / DZD
د.ج157,2395
1 0G(0G) / FJD
$2,7346
1 0G(0G) / GNF
Fr10.520,95
1 0G(0G) / GTQ
Q9,2686
1 0G(0G) / GYD
$253,2893
1 0G(0G) / ISK
kr151,25

0G Mənbəyi

0G haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi 0G Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: 0G Haqqında Digər Suallar

Bugünkü 0G (0G) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 0G qiyməti 1,21 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
0G / USD cari qiyməti nədir?
0G / USD cari qiyməti $ 1,21 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
0G üçün bazar dəyəri nədir?
0G üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
0G aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
0G aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
0G üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
0G ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 0G qiyməti (ATL) nədir?
0G ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
0G ticarət həcmi nədir?
0G üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 5,29M USD.
0G bu il daha da yüksələcək?
0G bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 0G qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:06:09 (UTC+8)

0G (0G) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

0G / USD Kalkulyatoru

Miqdar

0G
0G
USD
USD

1 0G = 1,21 USD

0G Ticarəti Edin

0G/USDC
$1,211
$1,211$1,211
-1,70%
0G/USDT
$1,206
$1,206$1,206
-1,95%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.555,93
$109.555,93$109.555,93

+1,71%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.838,27
$3.838,27$3.838,27

+1,70%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02728
$0,02728$0,02728

+8,90%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,92
$185,92$185,92

+0,45%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.838,27
$3.838,27$3.838,27

+1,70%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.555,93
$109.555,93$109.555,93

+1,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,92
$185,92$185,92

+0,45%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4666
$2,4666$2,4666

+0,52%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18499
$0,18499$0,18499

+2,39%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003281
$0,003281$0,003281

-34,38%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01277
$0,01277$0,01277

+27,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002938
$0,0002938$0,0002938

+370,08%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020255
$0,0020255$0,0020255

+2.150,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020255
$0,0020255$0,0020255

+2.150,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0465
$0,0465$0,0465

+1.353,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033294
$0,0000000000000000000000033294$0,0000000000000000000000033294

+565,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31182
$0,31182$0,31182

+151,28%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%