İştirak Etmək və Mükafatlarınızı Necə Artırmaq Olar
Uyğunluq
24 saat ərzində ardıcıl olaraq ən azı 5 MX saxlayın və ən azı bir Fyuçers ticarəti tamamlayın.
MX Yatırın
Müsabiqə müddətində MX yatırın və qazanc yatırılan etibarlı miqdara əsasən hesablanacaq.
Dostlarınızı Dəvət Edin
Etibarlı dəvətliləri depozitləri tamamlamağa və Fyuçers ticarəti aparmağa dəvət edərək mükafat əmsalınızı artırın. Nə qədər çox dəvət etsəniz, mükafat payınız bir o qədər çox olacaq.