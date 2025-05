WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

SıralamaNo.163

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.12%

Dövriyyə Təklifi974,153,702.9879711

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,203,075,674.241408

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.6570520358937704,2024-03-01

Ən Aşağı Qiymət0.27453230501386905,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

