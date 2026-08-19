Nock qiyməti(NOCK)
Bu gün canlı Nock (NOCK) qiyməti son 24 saat ərzində olan 2.74% dəyişkənlik ilə ₼ 0.014225 təşkil edir. Cari NOCK - AZN konvertasiya dərəcəsi NOCK üzrə ₼ 0.014225 təşkil edir.
Nock hazırda ₼ 31,23M bazar kapitallaşması ilə #261 sıradadır və 2,20B NOCK dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində NOCK bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0.013298 (aşağı) və ₼ 0.016696 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0.234817831619361321, ən aşağı isə ₼ 0.007403509765549139 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində NOCK son bir saatda -1.03% və son 7 gündə +13.65% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 121,47K səviyyəsinə çatıb.
No.261
51.10%
BASE
Nock üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 31,23M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 121,47K təşkil edir. NOCK üzrə dövriyyədə olan təklif 2,20B, ümumi təklif isə 4294967296 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 61.10M təşkil edir.
-1.03%
-2.74%
+13.65%
+13.65%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Nock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (AZN)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|₼ -0.00068127
|-2.74%
|30 Gün
|₼ -0.002445
|-14.67%
|60 Gün
|₼ -0.028275
|-66.53%
|90 Gün
|₼ -0.012905
|-47.57%
Bu gün NOCK ₼ -0.00068127 (-2.74%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət ₼ -0.002445 (-14.67%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə NOCK ₼ -0.028275 (-66.53%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0.012905 (-47.57%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
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2040-cı ildə Nock qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Named after Nockchain, the token represents a Layer 1 positioned as the first to use ZK-PoW, focusing on verifiable computation and adaptive difficulty, with recent attention driven by its bridge to Base and liquidity on Aerodrome.
Nock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|02-11 14:20:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
|02-10 18:39:21
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