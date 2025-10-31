Bugünkü canlı DoubleZero qiyməti 0.193 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 2Z / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 2Z qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı DoubleZero qiyməti 0.193 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 2Z / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 2Z qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DoubleZero qiyməti(2Z)

1 2Z / USD Canlı Qiyməti:

$0,193
+1,25%1D
USD
DoubleZero (2Z) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:06:36 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1855
24 saat Aşağı
$ 0,2223
24 saat Yüksək

$ 0,1855
$ 0,2223
$ 0,7501993077269953
$ 0,16313724047872777
+0,73%

+1,25%

-18,81%

-18,81%

DoubleZero (2Z) canlı qiyməti $ 0,193. 2Z son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1855 və ən yüksək $ 0,2223 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 2Z üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,7501993077269953, ən aşağı qiyməti isə $ 0,16313724047872777 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 2Z son bir saat ərzində +0,73%, 24 saat ərzində +1,25% və son 7 gündə isə -18,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

DoubleZero (2Z) Bazar Məlumatları

No.84

$ 669,98M
$ 510,76K
$ 1,93B
3,47B
10.000.000.000
9.999.978.892,8
34,71%

0,02%

SOL

DoubleZero üzrə cari Bazar Dəyəri $ 669,98M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 510,76K təşkil edir. 2Z üzrə dövriyyədə olan təklif 3,47B, ümumi təklif isə 9999978892.8 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,93B təşkil edir.

DoubleZero (2Z) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün DoubleZero qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,002383+1,25%
30 Gün$ -0,007-3,50%
60 Gün$ -0,007-3,50%
90 Gün$ -0,007-3,50%
Bugünkü DoubleZero Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 2Z $ +0,002383 (+1,25%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

DoubleZero 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,007 (-3,50%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

DoubleZero 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 2Z $ -0,007 (-3,50%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

DoubleZero 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,007 (-3,50%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

DoubleZero (2Z) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi DoubleZero Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

DoubleZero (2Z) Nədir?

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC DoubleZero investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- 2Z steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə DoubleZero haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız DoubleZero satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

DoubleZero Qiymət Proqnozu (USD)

DoubleZero (2Z) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? DoubleZero (2Z) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? DoubleZero üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

DoubleZero qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DoubleZero (2Z) Tokenomikası

DoubleZero (2Z) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 2Z tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

DoubleZero (2Z) necə alınır?

Necə DoubleZero alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım DoubleZero Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

2Z Aktivindən Yerli Valyutalara

1 DoubleZero(2Z) / VND
5.078,795
1 DoubleZero(2Z) / AUD
A$0,29336
1 DoubleZero(2Z) / GBP
0,14475
1 DoubleZero(2Z) / EUR
0,16598
1 DoubleZero(2Z) / USD
$0,193
1 DoubleZero(2Z) / MYR
RM0,80867
1 DoubleZero(2Z) / TRY
8,11179
1 DoubleZero(2Z) / JPY
¥29,529
1 DoubleZero(2Z) / ARS
ARS$277,69612
1 DoubleZero(2Z) / RUB
15,42842
1 DoubleZero(2Z) / INR
17,10559
1 DoubleZero(2Z) / IDR
Rp3.163,93392
1 DoubleZero(2Z) / PHP
11,36577
1 DoubleZero(2Z) / EGP
￡E.9,11346
1 DoubleZero(2Z) / BRL
R$1,03834
1 DoubleZero(2Z) / CAD
C$0,26827
1 DoubleZero(2Z) / BDT
23,59618
1 DoubleZero(2Z) / NGN
279,30381
1 DoubleZero(2Z) / COP
$748,06028
1 DoubleZero(2Z) / ZAR
R.3,33118
1 DoubleZero(2Z) / UAH
8,10407
1 DoubleZero(2Z) / TZS
T.Sh.474,201
1 DoubleZero(2Z) / VES
Bs42,653
1 DoubleZero(2Z) / CLP
$181,806
1 DoubleZero(2Z) / PKR
Rs54,45688
1 DoubleZero(2Z) / KZT
102,3865
1 DoubleZero(2Z) / THB
฿6,23197
1 DoubleZero(2Z) / TWD
NT$5,93282
1 DoubleZero(2Z) / AED
د.إ0,70831
1 DoubleZero(2Z) / CHF
Fr0,1544
1 DoubleZero(2Z) / HKD
HK$1,49768
1 DoubleZero(2Z) / AMD
֏73,88812
1 DoubleZero(2Z) / MAD
.د.م1,78718
1 DoubleZero(2Z) / MXN
$3,57436
1 DoubleZero(2Z) / SAR
ريال0,72375
1 DoubleZero(2Z) / ETB
Br29,67375
1 DoubleZero(2Z) / KES
KSh24,93367
1 DoubleZero(2Z) / JOD
د.أ0,136837
1 DoubleZero(2Z) / PLN
0,70638
1 DoubleZero(2Z) / RON
лв0,84727
1 DoubleZero(2Z) / SEK
kr1,81999
1 DoubleZero(2Z) / BGN
лв0,32617
1 DoubleZero(2Z) / HUF
Ft64,78624
1 DoubleZero(2Z) / CZK
4,05879
1 DoubleZero(2Z) / KWD
د.ك0,059058
1 DoubleZero(2Z) / ILS
0,62725
1 DoubleZero(2Z) / BOB
Bs1,33363
1 DoubleZero(2Z) / AZN
0,3281
1 DoubleZero(2Z) / TJS
SM1,7756
1 DoubleZero(2Z) / GEL
0,52303
1 DoubleZero(2Z) / AOA
Kz176,90187
1 DoubleZero(2Z) / BHD
.د.ب0,072568
1 DoubleZero(2Z) / BMD
$0,193
1 DoubleZero(2Z) / DKK
kr1,24485
1 DoubleZero(2Z) / HNL
L5,06818
1 DoubleZero(2Z) / MUR
8,77764
1 DoubleZero(2Z) / NAD
$3,32346
1 DoubleZero(2Z) / NOK
kr1,93965
1 DoubleZero(2Z) / NZD
$0,33582
1 DoubleZero(2Z) / PAB
B/.0,193
1 DoubleZero(2Z) / PGK
K0,81446
1 DoubleZero(2Z) / QAR
ر.ق0,70252
1 DoubleZero(2Z) / RSD
дин.19,53932
1 DoubleZero(2Z) / UZS
soʻm2.325,30067
1 DoubleZero(2Z) / ALL
L16,14059
1 DoubleZero(2Z) / ANG
ƒ0,34547
1 DoubleZero(2Z) / AWG
ƒ0,3474
1 DoubleZero(2Z) / BBD
$0,386
1 DoubleZero(2Z) / BAM
KM0,32424
1 DoubleZero(2Z) / BIF
Fr570,894
1 DoubleZero(2Z) / BND
$0,2509
1 DoubleZero(2Z) / BSD
$0,193
1 DoubleZero(2Z) / JMD
$30,85877
1 DoubleZero(2Z) / KHR
775,09958
1 DoubleZero(2Z) / KMF
Fr81,639
1 DoubleZero(2Z) / LAK
4.195,65209
1 DoubleZero(2Z) / LKR
රු58,75113
1 DoubleZero(2Z) / MDL
L3,25784
1 DoubleZero(2Z) / MGA
Ar865,4699
1 DoubleZero(2Z) / MOP
P1,544
1 DoubleZero(2Z) / MVR
2,9529
1 DoubleZero(2Z) / MWK
MK335,06923
1 DoubleZero(2Z) / MZN
MT12,3327
1 DoubleZero(2Z) / NPR
रु27,37898
1 DoubleZero(2Z) / PYG
1.368,756
1 DoubleZero(2Z) / RWF
Fr280,043
1 DoubleZero(2Z) / SBD
$1,58839
1 DoubleZero(2Z) / SCR
2,71744
1 DoubleZero(2Z) / SRD
$7,47875
1 DoubleZero(2Z) / SVC
$1,68875
1 DoubleZero(2Z) / SZL
L3,32346
1 DoubleZero(2Z) / TMT
m0,6755
1 DoubleZero(2Z) / TND
د.ت0,567034
1 DoubleZero(2Z) / TTD
$1,30661
1 DoubleZero(2Z) / UGX
Sh672,412
1 DoubleZero(2Z) / XAF
Fr109,238
1 DoubleZero(2Z) / XCD
$0,5211
1 DoubleZero(2Z) / XOF
Fr109,238
1 DoubleZero(2Z) / XPF
Fr19,879
1 DoubleZero(2Z) / BWP
P2,5862
1 DoubleZero(2Z) / BZD
$0,38793
1 DoubleZero(2Z) / CVE
$18,35816
1 DoubleZero(2Z) / DJF
Fr34,161
1 DoubleZero(2Z) / DOP
$12,38481
1 DoubleZero(2Z) / DZD
د.ج25,08035
1 DoubleZero(2Z) / FJD
$0,43618
1 DoubleZero(2Z) / GNF
Fr1.678,135
1 DoubleZero(2Z) / GTQ
Q1,47838
1 DoubleZero(2Z) / GYD
$40,40069
1 DoubleZero(2Z) / ISK
kr24,125

DoubleZero Mənbəyi

DoubleZero haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi DoubleZero Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: DoubleZero Haqqında Digər Suallar

Bugünkü DoubleZero (2Z) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 2Z qiyməti 0,193 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
2Z / USD cari qiyməti nədir?
2Z / USD cari qiyməti $ 0,193 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
DoubleZero üçün bazar dəyəri nədir?
2Z üçün bazar dəyəri $ 669,98M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
2Z aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
2Z aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,47B USD təşkil edir.
2Z üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
2Z ATH qiyməti olan 0,7501993077269953 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 2Z qiyməti (ATL) nədir?
2Z ATL qiyməti olan 0,16313724047872777 USD dəyərinə endi.
2Z ticarət həcmi nədir?
2Z üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 510,76K USD.
2Z bu il daha da yüksələcək?
2Z bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 2Z qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:06:36 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

2Z / USD Kalkulyatoru

Miqdar

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0,193 USD

2Z Ticarəti Edin

2Z/USDT
$0,193
+1,31%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.563,22
+1,72%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.839,87
+1,75%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02738
+9,30%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,08
+0,54%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.839,87
+1,75%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.563,22
+1,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,08
+0,54%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4687
+0,60%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18508
+2,44%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003281
-34,38%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01277
+27,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020126
+2.136,22%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020126
+2.136,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0470
+1.368,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030578
+511,56%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30847
+148,58%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
+80,85%